To najczęstsze choroby skóry. Ich przyczyny mogą być różne

Sucha, swędząca lub piekąca skóra to problem nie tylko estetyczny, ale również emocjonalny i psychiczny. Choroby skóry w dużej mierze wpływają na naszą samoocenę i mogą powodować niską samoocenę i brak pewności siebie. Ich przyczyną mogą być schorzenia autoimmunologiczne, niewłaściwa pielęgnacja skóry, ale również alergie.

3 najczęstsze choroby skóry

Do najczęściej występujących schorzeń skóry należą:

atopowe zapalenie skóry

łuszczyca

trądzik

Atopowe zapalenie skóry

AZS najczęściej objawia się u małych dzieci w wieku 0-2 lat. Może rozwinąć się przy alergii pokarmowej, ale nie zawsze schorzenia te występują jednocześnie. Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą chorobą zapalną skóry, która wymaga stosowania specjalnych dermokosmetyków przywracających równowagę w płaszczu hydrolipidowym naskórka. Przy atopowym zapaleniu skóry problemem jest świąd, niekiedy bardzo uciążliwy. Kosmetyki mają za zadanie zwalczać pieczenie i swędzenie, łagodzić uciążliwe objawy i przywracać skórze równowagę.

Łuszczyca

Łuszczyca to choroba, której podłoże jest autoimmunologiczne. Jest to choroba, która objawia się pojawianiem się na skórze łusek, będących konsekwencją niewłaściwego rogowacenia naskórka. Występuje ona rzadziej niż AZS, ale jej objawy są bardzo uciążliwe. Na skórze pojawiają się wykwity pokryte łuską. Często pieką one i swędzą (podobnie jak przy AZS), a także łuszczą się, przez co wyglądają bardzo nieestetycznie. W leczeniu łuszczycy stosuje się maści z mocznikiem, łagodzące proces rogowacenia skóry, a także glikokortykosteroidy.

Trądzik

Trądzik to choroba skóry, która powoduje wydzielanie zbyt dużej ilości sebum. Często występuje u nastolatków, a jego przyczyną są zmiany w gospodarce hormonalnej. Trądzik może występować jednak również i u osób dorosłych, gdzie często przyjmuje postać trądziku różowatego, trudnego do wyleczenia. U kobiet bywa powiązany z zaburzeniami tarczycy, a także z występowaniem zespołu policystycznych jajników.

W leczeniu trądziku stosuje się różnego rodzaju maści z kwasami (np. azelainowym czy migdałowym), preparaty ograniczające produkcję sebum, nadtlenek benzoilu czy antybiotyki. Konieczne jest pozostawanie pod opieką dermatologa.

