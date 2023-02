Chcesz zachować dobre zdrowie i urodę? Ten suplement to strzał w 10

Chcąc zachować dobre zdrowie i młody wygląd, trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad. Odpowiednia dieta, unikanie używek i aktywny tryb życia to podstawa, jednak warto także korzystać ze sprawdzonych sposobów na piękny i młody wygląd. Jednym z ze sposobów na piękną cerę, lśniące włosy oraz łagodzenie objawów niektórych schorzeń jest kwas hialuronowy.

Kwas hialuronowy receptą na piękny wygląd?

Ten w 100% naturalny związek występuje w ludzkim organizmie, pełniąc wiele ważnych funkcji. Możemy uzupełniać jego niedobory, które związane są z upływem lat, stosując suplementy i kosmetyki z kwasem hialuronowym.

Jak podaje The List, kwas hialuronowy jest naturalnie występującym rodzajem cukru, który jest wytwarzany przez organizm i znajduje się w najwyższych stężeniach w naszej skórze, tkance łącznej i oczach. Jego funkcją jest zatrzymywanie wody w tkankach organizmu i ich nawilżanie. Wraz z wiekiem tracimy połowę zapasów kwasu hialuronowego, dlatego zawierające go suplementy, mogą okazać się wsparciem w utrzymaniu dobrego zdrowia i pięknego, młodego wyglądu.

Jak działa kwas hialuronowy na organizm?

Kwas hialuronowy znajduje zastosowanie w medycynie, farmakologii i przemyśle kosmetycznym. Najczęściej kojarzony jest z głębokim nawilżaniem skóry oraz włosów. Jest on również stosowany podczas zabiegów medycyny estetycznej, których celem jest powiększenie ust oraz modelowanie rysów twarzy i spłycanie zmarszczek.

Kwas hialuronowy to naturalny związek. Może być stosowany od zewnątrz, jednak najlepiej działa, jeżeli dostarczany jest do wnętrza organizmu. Suplementy z kwasem hialuronowym pozwalają poprawić wygląd skóry, zapewniając odpowiedni poziom jej nawilżenia, ale nie jest to ich jedyne zastosowanie.

Dzięki suplementom z kwasem hialuronowym możemy zredukować objawy związane z refluksem żołądkowo-przełykowym – kwas hialuronowy redukuje stan zapalny przełyku oraz pomaga pozbyć się innych dolegliwości. Iniekcje z kwasu hialuronowego stosowane są w celu poprawy ruchomości stawów oraz redukcji bólu, który pojawia się po kontuzjach, a także jest związany ze zwyrodnieniem chrząstki stawowej.

Co więcej, zastosowanie kwasu hialuronowego w przypadku trudno gojących się ran np. odleżyn, owrzodzeń związanych z żylakami kończyn dolnych, zapalenia dziąseł i zespołu suchego oka, przyśpiesza proces regeneracji uszkodzonych tkanek. Zaleca się również stosowanie kwasu hialuronowego w przypadku suchości pochwy i infekcji dróg moczowych.

Regularne stosowanie kwasu hialuronowego przez minimum 12 tygodni ma zmniejszyć widoczność zmarszczek oraz poprawić jędrność i elastyczność skóry. Najlepiej stosować kwas hialuronowy wysokiej jakości – tyczy się to zarówno preparatów przeznaczonych do iniekcji, jak i stosowania doustnego i na skórę. Naturalne pochodzenie kwasu hialuronowego sprawia, że jest on dobrze tolerowany przez organizm, co redukuje ryzyko związane z wystąpieniem skutków ubocznych.

