Kwas hialuronowy odżywia raka trzustki? Pojawiły się niepokojące badania

Kwas hialuronowy to jedna z substancji, która stanowi składnik kosmetyków do twarzy, ciała i włosów. Doskonale nawilża i pomaga zatrzymać wodę na poziomie komórkowym, dzięki czemu zwiększa elastyczność skóry, poprawia jej napięcie i przywraca jędrność. Z ostatnich badań jednak wynika, że nadmiar kwasu hialuronowego może wpływać na rozwój guzów w organizmie, głównie trzustki.

Kwas hialuronowy a rak trzustki

Na łamach magazynu „eLife” ukazał się artykuł, z którego wynika, że kwas hialuronowy może stanowić pożywkę dla guza trzustki i sprawiać, że staje się on bardziej oporny na leczenie. Naukowcy odnaleźli go w komórkach nowotworowych w trzustce. Doszli również do wniosku, że ze względu na to, że kwas ten wiąże wodę, wpływa na gęstość guza i utrudnia docieranie leków.

Czy stosowanie kwasu hialuronowego jest bezpieczne?

Stężenia kwasu hialuronowego stosowane w kosmetykach do twarzy i ciała zwykle są niskie, dlatego są bezpieczne. Taki kwas jest ustabilizowany, co więcej, działa tylko na konkretną partię skóry, a nie na cały organizm. Włączenie do pielęgnacji kosmetyków silnie nawilżających nie sprawi, że zachorujemy przez nie na raka. Podobnie bezpieczne jest również korzystanie z zabiegów kosmetycznych w gabinetach, w których stosuje się bardziej skoncentrowane stężenia kwasu hialuronowego.

„Żeby ustrzec się skutków ubocznych, trzeba kontrolować jakiej produkcji są wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego czy mają wszystkie certyfikaty, czy nie są przeterminowane i gdzie w jakich warunkach są produkowane. Trzeba pamiętać, że tani kwas hialuronowy, może być źle oczyszczony tzn. mieć więcej składników sieciujących i takich preparatów należy unikać” – tłumaczy kosmetolog Adam Piekut.

„Kwas hialuronowy stosowany jest w medycynie od lat 60 XX wieku. Najwcześniej, bo w 1961 roku, zaczęto używać go w okulistyce. W medycynie estetycznej i w chirurgii plastycznej popularność zyskał w latach 90., gdzie stosowany jest jako wypełniacz. Używa się go do wypełniania zmarszczek twarzy i szyi, wyrównywania blizn i korygowania kształtu twarzy. Poprawia nawilżenie i sprężystość skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni. Kwas hialuronowy jest składnikiem preparatów powiększających usta i piersi, stosuje się go również do zabiegów mezoterapii” – dodał ekspert.

