Jak oczyszczać cerę naczynkową? Zasady są proste

Cera płytko unaczyniona to cera bardzo delikatna, która reaguje na bodźce zewnętrzne takie jak zmiany temperatur, emocje, zjedzenie gorących potraw. Czerwony rumień, który pojawia się na twarzy, tylko pozornie może dodawać urody. Taka cera jest nadreaktywna, piecze i powoduje uczucie ściągnięcia, dlatego potrzebuje szczególnej i troskliwej opieki.

Jak wzmacniać cerę naczyniową?

Cera naczynkowa nie lubi agresywnej pielęgnacji. Często jej stan pogarsza się na skutek stosowania niewłaściwych, zbyt mocnych kosmetyków. Jeśli zauważymy, że po zakupie nowego kremu skóra jest ściągnięta i przesuszona, prawdopodobnie nie jest on dla nas odpowiedni.

W kosmetykach do pielęgnacji cery z naczynkami, warto szukać składników, które uszczelniają naczynia krwionośne i wzmacniają je. Tak działa witamina C, ale ona również może nie sprawdzić się u każdej osoby posiadającej cerę naczyniową. Warto za to sięgać po preparaty zawierające wyciąg z miłorzębu japońskiego, kasztanowca, oczaru wirgijskiego, arniki górskiej.

Jak oczyszczać cerę naczyniową?

Cera naczyniowa wymaga delikatnej pielęgnacji, ale należy ją oczyszczać dokładnie tak samo, jak inne rodzaje skóry. Aby zmyć makijaż i zanieczyszczenia, warto wybierać delikatne płyny micelarne i pianki, które łagodnie oczyszczają skórę. W ich składzie nie powinno być alkoholu, który działa wysuszająco i ściągająco. Jeśli cera nie lubi wody, nie należy myć nią twarzy. W aptekach znajdziemy produkty do oczyszczania skóry, które stosuje się bez użycia wody. Pomagają one zmyć zanieczyszczenia i nie obciążają delikatnej skóry.

Czy naczynka lubią peelingi?

Co jakiś czas warto zrobić dokładny peeling, by pozbyć się zrogowaciałego naskórka i usunąć martwe komórki. Cera naczynkowa dobrze znosi peelingi enzymatyczne, które działają bardzo łagodnie i nie zawierają grubych drobinek, mogących uszkadzać skórę. Peeling enzymatyczny warto robić przynajmniej jeden raz w tygodniu, by dokładnie oczyścić skórę. W jego składzie warto szukać ekstraktów z papai, które są dobrze tolerowane przez cerę z naczynkami.

Jeśli stan cery wymaga większej troski, można zdecydować się na mikrodermabrazję wodną w gabinecie kosmetycznym, która oczyszcza skórę, jednocześnie mocno ją nawilżając. Wykonanie takiego zabiegu jednak warto skonsultować z kosmetyczką.

