Suche włosy zimą? Sprawdź, co zrobić, by szybko poprawić ich kondycję

Suche, łamliwe włosy nigdy nie wyglądają dobrze, ale zimą mogą szczególnie dawać się we znaki. Takie włosy szybciej się łamią na mrozie, co tylko pogarsza ich kondycję. Dodatkowo, mocno się elektryzują, co sprawia, że nie wyglądają dobrze, gdy są rozpuszczone. Zamiast upinać je wysoko i ukrywać ich słabą kondycję, lepiej jest o nie zadbać. Co zrobić, by poprawić ich wygląd?

Dlaczego zimą włosy szybciej się przesuszają?

Zimą nasza skóra i włosy narażone są na działanie zmiennych temperatur i niekorzystnych czynników atmosferycznych. Na zewnątrz panuje mróz, pada śnieg lub jest wilgotne powietrze, a w pomieszczeniach zazwyczaj jest odwrotnie – powietrze jest wysuszone, a grzejniki odkręcone. To sprawia, że zarówno skóra, jak i włosy, szybciej tracą wilgoć. Na skutek tego mogą stać się przesuszone, pozbawione witalności i wyraźnie słabsze. Takie włosy szybciej ulegają uszkodzeniom, mogą zacząć się łamać lub kruszyć. Dzięki temu nie wyglądają dobrze, elektryzują się i puszą.

Na skutek działania wysokiej temperatury w mieszkaniu mogą pojawić się także inne problemy. Swędzenie skóry głowy to nieprzyjemna dolegliwość, która najczęściej objawia się zimą. Sprzyjają jej też czapki, które nie zawsze wykonane są z oddychających materiałów.

Jak zadbać o suche włosy w zimę?

Zimą warto poświęcić więcej czasu na pielęgnacji, a także zmienić kosmetyki, których używaliśmy do tej pory. Warto wybierać szampony, odżywki i maski, które zawierają składniki regenerujące, odżywiające skórę głowy, a także uzupełniające ubytki w strukturze włosa. Dobrze, by znalazła się w nich keratyna, oleje roślinne, awokado, a także aloes. Takie kosmetyki mocno nawilżają włosy i przywracają im dobrą kondycję.

Oprócz tego dobrze jest regularnie wykonywać maseczki do włosów. Sprawdzą się zarówno maski drogeryjne, dobrane do rodzaju włosów, jak i domowe maseczki przygotowane na bazie oleju rycynowego i żółtka. Warto potrzymać je na skórze głowy trochę dłużej, by poprawić ich kondycję, a także odżywić skórę głowy.

Przed wyjściem na mróz należy zabezpieczyć końcówki włosów przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Sprawdzi się serum do końcówek, które wygładzi je i uzupełni ubytki. Jeśli na zewnątrz panuje duży mróz, dobrze jest schować włosy pod kaptur lub do wewnątrz kurtki.

Oprócz tego należy dbać o picie dużych ilości wody i najlepiej nie odkręcać mocno grzejników w domu. Dzięki temu włosy nie będą tak szybko traciły wilgoci i będą zdecydowanie lepiej wyglądać.

