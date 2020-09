Botoks i jego skutki zdrowotne. Kto nie powinien go stosować?

Najczęstszym powodem, dla którego ludzie stosują botoks, jest zmniejszenie widoczności zmarszczek na twarzy. Botoks blokuje sygnały z nerwów do mięśni. Wstrzyknięty mięsień nie może się kurczyć. Dzięki temu zmarszczki rozluźniają się i wygładzają.

Na co stosuje się botoks?

Według American Board of Cosmetic Surgery zastrzyki z botoksu to najpopularniejszy zabieg kosmetyczny w całym kraju. W 2016 roku ponad 7 milionów ludzi poddało się zabiegom. Efekty są przejściowe, utrzymują się od 3 do 12 miesięcy w zależności od rodzaju zabiegu.

Zastrzyki stosuje się w następujących obszarach twarzy:

zmarszczki między brwiami, zwane zmarszczkami brwi, zmarszczkami gładzizny lub jedenastkami

zmarszczki wokół oczu, tzw. kurze łapki

poziome zmarszczki na czole

zmarszczki w kącikach ust

zmarszczona skóra na brodzie

Botoks i wypełniacze skórne (np. kwas hialuronowy) mają kilka podobieństw. Jednak w przeciwieństwie do botoksu, który zamraża mięśnie, aby pomóc złagodzić zmarszczki, wypełniacze skórne pomagają zwiększyć objętość niektórych obszarów twarzy, w tym policzków i ust.

Jak przebiega proces wstrzyknięcia botoksu?

Wstrzyknięcie botoksu zajmuje tylko kilka minut. Nie potrzeba do tego znieczulenia. Pełne działanie pojawia się zwykle od 7 do 14 dni. Co najmniej 1 tydzień przed zabiegiem należy unikać alkoholu. Należy również przerwać przyjmowanie aspiryny i przeciwzapalne leki na 2 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia, aby zapobiec zasinieniu. Lekarz może również zalecić pozostanie w pozycji pionowej przez 4 godziny po wstrzyknięciu i zrobienie dnia wolnego od ćwiczeń.

Jakie są skutki uboczne botoksu?

Po wstrzyknięciu botoksu mogą wystąpić przejściowe skutki uboczne. Mogą to być:

Zasinienie. Jest to najczęstszy efekt uboczny i ustępuje niedługo po zabiegu

Bóle głowy. Zazwyczaj są one rzadkie i kończą się w ciągu 24 do 48 godzin.

Opadanie powieki. Dzieje się tak tylko u niewielkiego odsetka osób i zwykle ustępuje w ciągu 3 tygodni.

Krzywy uśmiech lub ślinienie się

Suchość oczu lub silne łzawienie

Łagodny ból lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

Ogólne złe samopoczucie

Rozstrój żołądka

Drętwienie twarzy



Słabość pobliskich mięśni

Kto nie powinien stosować botoksu?

Osoby w ciąży, karmiące piersią lub cierpiące na choroby neurologiczne nie powinny stosować botoksu. Wykluczeniem do zabiegu jest również wrażliwość lub alergia na botoks, a także zakażenie w miejscu potencjalnego wstrzyknięcia. Osoby uczulone na białko mleka krowiego nie powinny stosować botoksu.