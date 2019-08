Czujesz ból w okolicy brwi? Sprawdź, co może ci dolegać

Ból wokół brwi lub zlokalizowany bezpośrednio w ich obrębie może być spowodowany wieloma różnymi czynnikami. Do najpopularniejszych należą bóle głowy, infekcje lub stany wpływające na komórki nerwowe zgromadzone w obszarze twarzy.

Klasyczny nerwoból nerwu trójdzielnego

Ten rodzaj nerwobólu tudzież neuralgii jest stanem, który powoduje ostry, intensywny ból w obszarze twarzy. Nerw trójdzielny łączy mózg z twarzą i umożliwia odczuwanie dotyku oraz zmian temperatury.

Neuralgia zwykle dotyka tylko jednej strony twarzy, ale w pewnych przypadkach może oddziaływać na jej obie strony. Niektóre osoby z tym schorzeniem mogą odczuwać przeszywający ból lub taki, który jest podobny do porażenia prądem. Inni z kolei mogą odczuwać przewlekłe bóle lub pieczenie na twarzy.

Jaskra

Jaskra występuje, gdy nadmiar cieczy wodnistej gromadzi się w przedniej części oka i uszkadza nerw wzrokowy. Może to powodować silny ból wokół brwi i oka. Inne objawy jaskry obejmują między innymi:

martwe punkty w widzianym obrazie



rozmazany obraz



bóle głowy



zwężenie obszaru widzenia

nudności lub wymioty.

Konieczne jest leczenie jaskry – bez niego może nastąpić trwała utrata wzroku. W przypadku jaskry najgorsze jest to, że przez długi czas może nie dawać kompletnie żadnych objawów.

Migrena

Migrena może powodować ból wokół brwi, a także w okolicach oczu i skroni. Epizod migrenowy może trwać od 4 godzin do kilku dni.

Niektóre osoby cierpiące na migreny mogą zidentyfikować czynniki wyzwalające takie bóle głowy. Najczęściej podają tutaj alergie, światło i stres. Wystąpienie ataku często poprzedzone jest sygnałem ostrzegawczym, który jest wskaźnikiem, by zacząć przeciwdziałać rozwojowi bólu. W tym celu dostępne są leki bez recepty. Ci, którzy doświadczają regularnie poważnych ataków migreny, mogą przyjmować leki zapobiegawczo. Objawy migreny mogą obejmować:

intensywny ból głowy



uczucie pulsowania w głowie

nudności i wymioty



nadwrażliwość na światło i dźwięk



ból, który nasila się przy poruszaniu.

Klasterowy ból głowy

Klasterowy ból głowy to silny ból, który może powtarzać się nawet do ośmiu razy dziennie. Pojedynczy epizod trwa od 15 minut do 3 godzin. W przypadku takiej dolegliwości najczęściej odczuwany jest przeszywający ból, często za brwią lub okiem, albo wokół skroni. Ten ból i inne objawy zwykle dotyczą jednej strony głowy. Inne objawy to:

zaczerwienienie oczu i łzawienie



katar lub zatkany nos



zaczerwieniona lub spocona twarz



opadanie powiek



zmniejszenie źrenic



uczucie niepokoju



niemożność leżenia w miejscu.

Napięciowy ból głowy

Według American Migraine Foundation napięciowe bóle głowy są najczęstszym rodzajem bólu głowy i mogą trwać od 30 minut do nawet 7 dni. Ból może promieniować w kierunku oczu, brwi i skroni. Objawy tego rodzaju dolegliwości bólowych obejmują:

ból o natężeniu łagodnym do umiarkowanego, po obu stronach głowy



nadwrażliwość na światło lub dźwięk



tkliwość mięśni szyi.

Takie bóle mogą wystąpićw każdym wieku, ale często zaczynają pojawiać się w okresie dojrzewania, a największe natężenia osiągają w czwartej dekadzie życia. W 2011 r. Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że około 50-75 procent światowej populacji odczuwa epizodyczne bóle głowy typu napięciowego, a 1-3 procent doświadcza bólów związanych z przewlekłymi stanami napięcia. Epizodyczne bóle głowy występują częściej wśród kobiet, niż mężczyzn.

Zapalenie zatok

Zapalenie zatok to innymi słowy zapalenie jamy nosowej. Może powodować uczucie uciskania na twarzy, dolegliwości bólowe często występują wówczas wokół brwi, nosa, czoła i policzków. Objawy zapalenia zatok obejmują:

zatkany nos



kaszel



gęsty, żółty lub zielony śluz z nosa



śluz, który ścieka z tylnej części gardła.

Zapalenie zatok może być ostre lub przewlekłe. Objawy ostrego zapalenia zatok zwykle ustępują w ciągu tygodnia lub 10 dni. Jeśli twój stan nie ulega poprawie mimo leczenia i trwa dłużej niż 12 tygodni, możesz mieć do czynienia z przewlekłym zapaleniem zatok.

Kiedy należy wybrać się do lekarza?

Jeżeli ból, który odczuwasz, jest bardzo silny, nie ustępuje przez bardzo długi czas i współwystępuje wraz z innymi objawami, jest to znak, że powinieneś zasięgnąć fachowej pomocy medycznej. Dodatkowe objawy, które są wskazaniem do umówienia się na wizytę lekarską to: