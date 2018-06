Jak uniknąć kleszczy? Najlepiej chodzić własnymi ścieżkami

Niebezpieczne skutki nadmiaru soli w diecie

Nadmiar soli w diecie ma bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie. Choć lekarze od lat alarmują, by ograniczać sól, wiele osób jest wręcz uzależnionych od niej. Nie ma co się oszukiwać – lubimy słone potrawy i przekąski, co znacznie odbija...