Superfoods, które doceniło NASA. Kilka powodów, by włączyć do diety chlorellę

Chlorella przywędrowała do nas z Japonii. Ta niezwykła alga coraz częściej stanowi dodatek do różnych potraw i koktajli i niesie wiele wartości zdrowotnych. Zyskała miano żywności typu superfoods i dzięki swoim wartościom odżywczym nieugięcie broni tego tytułu w prawie każdej możliwej konkurencji.

Czym jest chlorella?

Chlorella należy do jednokomórkowców i naturalnie występuje w wodach słodkich. Istnieje ponad 30 różnych gatunków tej algi. Jednak zaledwie jej dwa rodzaje – Chlorella vulgaris i Chlorella pyrenoidosa – są najbardziej rozpowszechnione. Alga ta jest stosowana jako suplement diety, ale ze względu na szereg innych właściwości – także jako biopaliwo.

Ponieważ chlorella ma twardą ścianę komórkową, której ludzki organizm nie jest w stanie strawić, można dostarczać ją do organizmu jedynie w postaci suplementu. W tym celu warto sięgnąć po CHLORELLA 100% ORGANIC od This is BIO. Jest dostępna w łatwo przyswajalnej postaci tabletek, które wystarczy popić wodą. Smak sproszkowanej chlorelli nie musi odpowiadać każdemu, dlatego taka forma jest zdecydowanie bardziej przyjazna. Warto po nią sięgnąć, ta alga przynosi wiele korzyści zdrowotnych.

Odżywcza i dobra na detoks

Imponujący zestaw wartości odżywczych chlorelli sprawił, że niektórzy nazywają ją mianem „superfoods”. Chociaż zawartość poszczególnych składników zależy od warunków uprawy, gatunku i sposobu wytwarzania suplementów, alga dostarcza wiele dobrodziejstw:

Białko: 50–60 procent zawartości. Co więcej, jest to pełne źródło białka, co oznacza, że ​​zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy;



Żelazo i witamina C: jest dobrym źródłem żelaza, może zapewnić od 6 do 40 procent codziennego zapotrzebowania. Stanowi również doskonałe źródło witaminy C, która pomaga wchłaniać żelazo;



Zawiera także szeroki wachlarz przeciwutleniaczy;



Inne witaminy i minerały: dostarcza niewielkie ilości magnezu, cynku, miedzi, potasu, wapnia, kwasu foliowego i innych witamin z grupy B;



Kwasy omega-3: zaledwie 3 gramy chlorelli dostarczają 100 mg tych kwasów.



Badania na zwierzętach wskazują, że chlorella skutecznie pomaga usunąć z ciała metale ciężkie i inne szkodliwe związki. Chociaż rzadko zdarza się, aby ludzki organizm zawierał niebezpieczne poziomy metali ciężkich, może być narażony na ich działanie w wyniku zanieczyszczeń środowiska lub wykonywanej pracy, np. w zawodzie górnika.

Stwierdzono, że w organizmach zwierząt glony (w tym chlorella) osłabiają toksyczność metali ciężkich w wątrobie, mózgu i nerkach. Ponadto wykazano, że chlorella pomaga obniżyć ilość innych szkodliwych substancji chemicznych, które czasami występują w żywności. Jedną z nich jest dioksyna, substancja zaburzająca działanie hormonów. Sprawdź działanie glonów oraz innych zielonych roślin – sięgnij w tym celu po 4GREENS 100% ORGANIC od This is BIO i przekonaj się, jak niewiele trzeba, by poprawić kondycję organizmu.

Wzmocnij odporność z chlorellą

Układ odpornościowy pomaga zachować dobry stan organizmu poprzez zwalczanie infekcji. Stwierdzono, że chlorella wzmacnia odpowiedź immunologiczną zarówno w badaniach na zwierzętach, jak i na ludziach.

W jednym z badań zauważono, że mężczyźni wytwarzali więcej przeciwciał podczas przyjmowania chlorelli niż wtedy, gdy przyjmowali placebo. W innym ośmiotygodniowym badaniu organizmy zdrowych dorosłych osób, które suplementowały chlorellę, wykazywały markery zwiększonej aktywności immunologicznej. Jednak, aby potwierdzić ten wpływ chlorelli na układ odpornościowy, potrzeba więcej badań.

Chlorella zawiera kilka związków uznawanych za przeciwutleniacze, w tym chlorofil, witaminę C, beta-karoten, likopen i luteinę. Mogą one pomóc w zwalczaniu wielu przewlekłych chorób. Niektóre z tych przeciwutleniaczy prawdopodobnie zmniejszają produkcję zaawansowanych produktów końcowych glikacji, które przyczyniają się do powstawania powikłań w wyniku cukrzycy.

W badaniach laboratoryjnych oraz na zwierzętach chlorella wpłynęła korzystnie na starzenie się genów. Ponadto badanie na ludziach wykazało, że suplementacja chlorelli zwiększa poziom antyoksydantów u nałogowych palaczy.

