Chlorella – na co pomaga? Właściwości zdrowotne chlorelli

Chlorella vulvaris, alga wodna pochodząca z dalekiej Azji, która jakiś czas temu zdominowała blogi o zdrowym trybie życia. Rośnie w słodkowodnych zbiornikach, zawiera chlorofil, pierwszorzędną substancję detoksykującą. Właściwości zdrowotne chlorelli są wyjątkowe - wspomaga układ odpornościowy człowieka, sprzyja oczyszczaniu organizmu. Stosuje się ją też m.in. do leczenia zapalenia błony śluzowej żołądka. Co warto wiedzieć o chlorelli?

Czym jest chlorella?

Chlorella to zielona alga, glon z gromady zielnic, żyjący zarówno w słonych, jaki i słodkich wodach o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych. To organizm jednokomórkowy, niedostrzegalny dla człowieka gołym okiem. Mierzy raptem od 2 do 12 mikronów. Z tego powodu, chlorella została odkryta dopiero w XIX wieku, kiedy powstał... pierwszy mikroskop. Obecnie chlorella jest tak popularna, że rocznie produkuje się jej aż 2000 ton w 70 krajach na całym świecie.

Istnieje ponad 30 gatunków algi. Do najpopularniejszych zaliczają się: chlorella pyrenoidosa, chlorella zwyczajna, chlorella vulgaris.

Pierwsi docenili ją Niemcy, którzy podczas I wojny światowej traktowali chlorellę jako cenne i tanie źródło białka. Z biegiem lat przeprowadzono nad właściwościami glonu szczegółowe badania. Wówczas okazało się, że skład chlorelli to prawdziwa bomba zdrowia – ten maleńki organizm zawiera aż 70 niezbędnych dla człowieka substancji. Jest bogatym źródłem witamin i pełnowartościowego białka, zawiera również kwasy tłuszczowe oraz kwasy nukleinowe. Może stanowić cenne źródło substancji odżywczych na diecie wegetariańskiej i diecie roślinnej.

Chlorella - właściwości pożywienia doskonałego

Bogactwo witamin, minerałów, kwasów tłuszczowych, kwasów nukleinowych, jakościowego białka oraz błonnika sprawia, że chlorella jest uważana za pokarm doskonały. Rzeczywiście, zawiera niemal wszystko, co niezbędne dla utrzymania prawidłowej kondycji zdrowotnej. Jej ogromną zaletą jest bardzo wysoka zawartość chlorofilu, która sprawia, że chlorella ma unikatowe właściwości.

W Japonii, w kraju, którego mieszkańcy dbają o zdrowy tryb życia i właściwą dietę, chlorella jest najczęściej spożywanym produktem. Nie bez powodu średnia umieralność w tym kraju wynosi 84 lata. Chlorella uważana jest za roślinę, która opóźnia procesy starzenia organizmu, detoksykuje go, wspomaga produkcję leukocytów i sprzyja zachowaniu młodości.

Chlorella – modna alga zaliczana do produktów zwanych superfoods

Chlorella vulgaris w ostatnim czasie zyskała ogromną popularność. Nie bez powodu nazywa się ją superfoods - jest bogata w składniki odżywcze, witaminy, kwas foliowy, biotynę czy beta karoten. Znajduje się w niej:

żelazo



cynk

magnez

wapń

kwasy tłuszczowe Omega-3

witamina C

witamina A

witamina E

witaminy z grupy B



Z tego względu chlorella może niezwykle wpływać na organizm, zwalczając wolne rodniki, opóźniając procesy starzenia, oczyszczając organizm, wspomagając pracę układu odpornościowego.

Chlorella – witaminy i minerały

Organizm chlorelli w 60. procentach stanowi białko. Z tego powodu jest cennym składnikiem diety dla wszystkich wegan i wegetarian. Pozostała część komórki chlorelli to w 20. proc. woda i w 11. proc. tłuszcz. Ponadto, to również źródło błonnika oraz węglowodanów.

Jednak to, co w chlorelii najcenniejsze to kompletny skład witamin i minerałów, dzięki któremu suplement ten może być pomocny w leczeniu wielu poważnych chorób.

Żelazo, którego w 100 gramach chlorelli jest aż 225 mg wyprowadzi nas z anemii. Solidna dawka potasu (885 mg) pomoże uniknąć hipokaliemii, która w ciężkiem stadium może być nawet zagrożeniem dla życia. Ponadto, w niedużej dawce chlorelli znajdziemy aż 11 razy więcej wapnia niż w mleku. Ten niepozorny glon to także porcja naturalnego cynku, manganu, selenu oraz magnezu. Suplementacja chlorelii może zatem pomóc w problemach z koncentracją oraz wpłynąć na lepszą pamięć.

Chlorella okazuje się pomocnym składnikiem diety dla kobiet, które starają się o dziecko – to źródło kwasu foliowego oraz luteiny.

Bardzo cenną cechą chlorelii jest unikalny zestaw witamin. Do najważniejszych należą witaminy z grupy B. Jak się okazuje, jednokomórkowy glon jest lepszym jej źródłem niż najwyższej jakości pieczeń wołowa (!). Ponadto uzupełnia niedobory witaminy E i betakarotenu, które mają leczniczy wpływ na stan naszej skóry oraz wzrok.

Z ostatnich badań wynika, że chlorella w konkurencji z lucerną pobiła ją 50-krotnie w kategorii „zawartość chlorofilu” i w ten sposób stała się jego czołowym źródłem. Składnik ten okazuje się kluczowy dla budowania naszej odporności.

Chlorella – właściwości, zastosowanie

Bogaty skład chlorelii sprawia, że jej zastosowanie w leczeniu różnych dolegliwości i chorób jest naprawdę szerokie. Po pierwsze zaleca się ją w celu odtrucia organizmu i pozbycia się z niego metali ciężkich. Chlorella zapobiega przenikaniu do organizmu pestycydów i azotanów, które są zmorą współczesnej uprawy warzyw i owoców.

Oczyszczajace właściwości chlorelii to jednocześnie właściwości podnoszące odporność organizmu. Ten efekt zauważymy najszybciej. Dzięki dużej dawce chlorofilu, beta-karotenu i cynku po niedługim czasie stosowania suplementu poczujemy moc. Składniki te sprawiają, że rośnie odporność na szkodliwe substancje oraz pasożyty, co bezpośrednio przełoży się na nasze ogólne lepsze samopoczucie.

Co ciekawe, przez dłuższy czas suplementacji chlorelli te same składniki przyczynią się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwory. Beta-karoten i chlorofil pobudzają limfocyty T i makrofagi, które chronią nas przed najgroźniejszymi z chorób. Chlorofil ma też właściwości antybakteryjne, co pomaga zaprowadzić równowagę mikroflory jelitowej, która w naszym organizmie pełni niezwykle odpowiedzialną funkcję – istotnie wpływa na produkcję hormonów i neuroprzekaźników.

Ponadto, chlorella ma wręcz magiczną moc w regeneracji tkanek, dlatego jej stosowanie zaleca się przy ciężko gojących się ranach oraz zmianach skórnych. To dzięki czynnikowi wzrostu CGF, który stosowany jest nawet w medycynie estetycznej. Wspomaga gojenie ran oraz procesy regeneracyjne zachodzące w skórze. Uważa się ją również za substancję, która może opóźnić procesy starzenia się organizmu.

Korzystne działanie chlorelli na odporność

Chlorella znakomicie stymuluje do pracy układ odpornościowy człowieka. Sprzyja produkcji leukocytów, wspierając mechanizmy obronne zwalczające wirusy, bakterie, drobnoustroje czy nawet wolne rodniki.

Alga ta wzmacnia organizm, a poprzez swoje działanie detoksykujące oczyszcza go z toksyn i substancji, które mogłyby zadziałać na niego szkodliwie. Dzięki temu uważa się ją za roślinę, która może poprawić zdolności obronne organizmu i zapobiec chorobom cywilizacyjnym.

Chlorella jest w stanie obniżyć również poziom stresu oksydacyjnego i zapobiec uszkodzeniom na poziomie komórkowym dokonywanym przez wolne rodniki. Świetnie wspiera także mikroflorę jelitową, w której znajduje się prawie 80 procent komórek odpornościowych człowieka. To wszystko sprawia, że jej właściwości wspierające układ immunologiczny są ogromne.

Chlorella a Hashimoto

Suplementacja przy chorobach na tle hormonalnym to złożone zagadnienie. Są preparaty, które mogą pomóc, jednak wiele z nich może też zaszkodzić. Chlorella jako jedna z nielicznych należy do tej pierwszej grupy. Dlaczego?

Chodzi o jod. W chlorelli jest go bardzo niewiele – mniej niż 0,5 mg w 100 g. Oznacza to, że jest to suplement bezpieczny, a jego stosowanie nie wywoła niepożądanej reakcji tarczycy czy gruczołów przytarczycznych. Jod wykorzystywany jest do syntezy hormonów tarczycowych, dlatego tarczyca jest wyjątkowo wrażliwa na działanie tego pierwiastka.

Suplementacja chlorellą przy Hashimoto jest zatem bezpieczna, a jednocześnie pomocna w przetrwaniu przykrych objawów choroby.

Chlorella na zdrowszą wątrobę

Chlorella zawiera duże ilości chlorofilu, dzięki czemu znakomicie detoksykuje organizm, usuwając z niego wolne rodniki. Oprócz tego sprzyja oczyszczaniu organizmu i oczyszczaniu wątroby. Sprzyja usuwaniu metali ciężkich oraz toksyn, przez co odciąża wątrobę i regeneruje woreczek żółciowy.

Oprócz tego chlorella wpływa również na inne elementy układu pokarmowego. To naturalny prebiotyk, który sprzyja wzrostowi dobrej flory bakteryjnej w jelitach. Spożywanie chlorelli może pomóc przywrócić równowagę w mikroflorze jelitowej i wspomóc ją w odbudowie np. po chorobie czy antybiotykoterapii.

Chlorella na cholesterol

Właściwości detoksykujące chlorelli sprawiają, że oddziałuje ona korzystnie również na poziom cholesterolu w organizmu. Pomaga obniżyć poziom cholesterolu całkowitego, zmniejszyć poziom trójglicerydów oraz frakcji złego cholesterolu LDL. Może zatem oddziaływać korzystnie na gospodarkę lipidową i obniżyć ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych m.in. dotyczących układu sercowo-naczyniowego.

Chlorella jako wsparcie przy anemii

Chlorella zawiera duże ilości żelaza, przez co może zapobiegać anemii. Pomaga przywrócić energię, zmniejsza uczucie ociężałości, zmęczenia i znużenia, które często pojawia się przy niedoborach żelaza. Mogą ją stosować kobiety, które cierpią na obfite miesiączki i w związku z tym tracą co miesiąc duże ilości krwi. Chlorella dobrze się wchłania, korzystnie oddziałuje na układ pokarmowy, zatem może zapobiec wystąpieniu typowych przy suplementacji żelaza problemów żołądkowo-jelitowych.

Działanie chlorelli w syndromie fibromialgii (FMS)

Chlorellę poleca się również osobom, które cierpią na fibromialgię. Zawartość witamin z grupy B oraz kwasu foliowego sprawia, że pozytywnie oddziałuje na układ nerwowy oraz na układ odpornościowy.

Z badań naukowców Virginia Commonwealth University w Stanach Zjednoczonych wynika, że chlorella jako superfoods może łagodzić objawy choroby fibromialgii. Oprócz korzystnego oddziaływania na układ nerwowy, chlorella pozytywnie kształtuje także układ kostno-stawowy. Zawiera duże ilości białka, przez co wpływa na kształtowanie masy mięśniowej.

Chlorella na układ nerwowy

Roślina ta zawiera witaminy z grupy B oraz magnez, dzięki czemu pozytywnie oddziałuje na układ nerwowy. Pomaga zwalczyć przemęczenie i stres, sprzyja regenerowaniu organizmu. Suplementacja chlorelli może pomóc osobom, które mają problemy z zasypianiem, cierpią na bezsenność lubprzewlekły stres.

Wysoka zawartość chlorofilu sprzyja usuwaniu z organizmu wolnych rodników, dzięki czemu obniża również stres oksydacyjny. Witaminy i minerały z kolei wzmacniają cały organizm, dodają nam energii, zwalczając ospałość, poprawiając pamięć czy koncentrację.

Odchudzająca moc chlorelli

Otyłość to współczesna plaga. Jak się okazuje, chlorella jest pomocna również w utracie wagi. "Journal of Medicinal Food" opublikowało badanie, w którym naukowcy stwierdzili, że suplementacja chlorelli wyraźnie zmniejsza ilość tłuszczu w organizmie, poziom cholesterolu oraz glukozy we krwi.

Ponadto, chlorella przywraca witalność, podnosi poziom energii i poprawia krążenie. Towarzyszy temu także wyraźna poprawa metabolizmu, co bezpośrednio wpływa na redukcję masy ciała.

Dodatkową zaletą chlorelii jest jej działanie detoksykacyjne – podczas procesu spalania uwalniane w organizmie toksyny, które mogą zostać ponownie wchłonięte. Chlorella temu zapobiega.

Kiedy brać chlorellę?

Po chlorellę można sięgnąć, gdy chcemy oczyścić organizm. Oprócz tego może okazać się pomocna u osób, które pragną poprawić swoją kondycję zdrowotną. Chlorella obniża poziom cukru, sprzyja usuwaniu toksyn z organizmu, obniża poziom cholesterolu. Przyjmowanie chlorelli może być pomocne w usuwaniu nadciśnienia związanego z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Alga ta sprzyja również wspomaganiu pracy układu odpornościowego. Stymuluję produkcję leukocytów, dzięki czemu może wzmocnić organizm. Ma także działanie antyoksydacyjne, usuwa z organizmu wolne rodniki i sprzyja oczyszczaniu go. Chlorella zawiera najwięcej chlorofilu, przez co wspomaga zdrowy tryb życia.

Jak stosować chlorellę?

Chlorella możemy stosować w formie sproszkowanej, kapsułek lub tabletek. Niezależnie od formy, każdy suplement diety chlorella jest źródłem witamin, kwasów tłuszczowych oraz składników mineralnych. Stymuluje produkcję leukocytów, wspomaga oczyszczanie organizmu, wyrównuje poziom cholesterolu i cukru, redukuje zaburzenia trawienia.

Kupując preparaty zawierające chlorellę, należy dokładnie czytać ulotkę, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i dostarczyć wartości odżywczych.

Skutki uboczne chlorelli

Chlorella może powodować skutki uboczne. Do najczęstszych zalicza się wystąpienie wzdęć czy biegunek, które powoduje błonnik znajdujący się w algach. Detoksykacja organizmu może doprowadzić do pogorszenia kondycji skóry i włosów, co jest związane z wydalaniem toksyn z organizmu.

Cena chlorelli

Chlorella nie jest tania - słoiczek kosztuje zwykle około 100 złotych, choć na rynku znajdziemy preparaty również i za kilkaset złotych. Często występuje w połączeniu ze spiruliną, która również wykazuje właściwości oczyszczające organizm.

