Zgłosił się do lekarza. W jego penisie znajdowała się pęseta. I to nie od wczoraj...

22-latek z Arabii Saudyjskiej zgłosił się do lekarza, chociaż nie chciał mówić o żadnych konkretnych objawach, jakie go trapią. Okazało się, że ma pewien wstydliwy problem. Wewnątrz jego cewki moczowej znajdowała się... 8-centymetrowa pęseta. I to od 4 lat.

W opisie przypadku nie uwzględniono przyczyny takiego stanu rzeczy. Lekarze zauważają jednak, że ciała obce są najczęściej wkładane do dróg moczowych przez osoby chore psychicznie, odurzone, zdezorientowane lub spragnione nowych doznań seksualnych.

Czy naprawdę można złamać penisa? Nie tylko pęseta Sam wybór pęsety nie był czymś szczególnym. Jak informują lekarze, udokumentowana różnorodność ciał obcych, które ludzie wkładają do różnych części swojego układu moczowo-płciowego wykracza poza wszelkie możliwe wyobrażenia: pacjenci umieszczają tam sobie m.in. haczyki do łowienia ryb, śruby, druty, drewniane patyki, kable telefoniczne, a nawet fragmenty ryb. Mężczyzna nie zgłaszał żadnych urologicznych objawów, nie miał też problemów z oddawaniem moczu. W badaniu fizykalnym lekarze wyczuli „długie ciało obce od środkowego trzonu penisa do moszny". Zdjęcia rentgenowskie potwierdziły, że w cewce moczowej została umieszczona pęseta. Usunięcie ciała obcego Kiedy przedmioty przyprawiające o ból zostaną wepchnięte zbyt daleko w cewkę moczową, trzeba je jakoś wydostać, tylko jak? Przypadek 22-latka pokazuje jedną z „możliwych" opcji. Pacjentowi podano znieczulenie ogólne, a następnie włożono cystoskop do jego cewki moczowej. Zamknięty koniec pęsety osadzony był głęboko w cewce moczowej, a koniec ze szczypcami około 7 centymetrów (2,8 cala) od czubka penisa. Wykonując nacisk zewnętrzny lekarze utrzymywali otwarty koniec pęsety w pozycji zamkniętej i z pomocą kleszczy endoskopowych wyciągnęli przedmiot, dzięki czemu uniknęli metody operacyjnej. Zauważają jednak, że ekstrakcja endoskopowa jest trudna – wystarczy jeden niewłaściwy ruch, a ostre końce utkwionej pęsety mogłyby uszkodzić cewkę moczową. Oddał mocz i poszedł do domu Po zakończeniu zabiegu mężczyzna mógł normalnie oddać mocz, a następnie wrócił do domu. Najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się, jakim cudem był w stanie znosić tak duży metalowy przedmiot osadzony w jego cewce moczowej przez tak długi czas. Lekarze zalecili pacjentowi poddanie się ocenie psychiatrycznej, ale mężczyzna odmówił. Zdaniem specjalistów najczęstszym powodem samodzielnego wprowadzenia ciała obcego do cewki moczowej jest osiągnięcie satysfakcji seksualnej, szczególnie podczas masturbacji. W zdecydowanej większości przypadków pacjenci czują się winni, dlatego często zwlekają z prośbą o pomoc medyczną.

