Czym grozi zbyt długie trzymanie moczu?

Odwlekanie wizyty w toalecie nie wpływa dobrze na nasze samopoczucie oraz stan zdrowia. Oprócz dolegliwości związanych z nieprzyjemnym bólem podbrzusza i utrudniającym normalne funkcjonowanie parciem na pęcherz może spowodować także rozwój wielu schorzeń m.in. nerek. Dlaczego nie należy zbyt długo wstrzymywać moczu?

Powstrzymywanie się od wizyty w toalecie – niezdrowy nawyk, który dotyczy osób w różnym wieku

Wstrzymywanie moczu ma różne przyczyny. Czasami nie możemy skorzystać z toalety np. podczas wykonywania obowiązków zawodowych lub w czasie długiej podróży, jednak są to sytuacje wyjątkowe. W zdecydowanej większości przypadków wstrzymujemy mocz pomimo tego, że możemy bez problemu wyjść do toalety. Dlaczego tak się dzieje? Jednym z powodów takiego postępowania jest niechęć do korzystania z toalet w miejscach publicznych np. w obawie o to, że brak dbałości o czystość sanitariatów, narazi nas na rozwój infekcji. Okazuje się, że bytujące w toaletach bakterie są dla nas zdecydowanie mniej niebezpieczne niż niezdrowy nawyk wstrzymywania moczu. Niezdrowe jest też unikanie przyjmowania płynów w celu ograniczenia wizyt w toalecie np. w czasie pracy – warto o tym pamiętać, bo możemy się szybko odwodnić nawet poza sezonem letnim.

Wstrzymywanie moczu u dzieci

Trzymanie moczu dotyczy także najmłodszych członków naszych rodzin. W przypadku maluchów, które dopiero zaczynają korzystać z nocnika lub „dorosłej” toalety, zwykle związane jest ono z dość trudną dla dzieci zmianą sposobu załatwiania potrzeb fizjologicznych. W przypadku dzieci w różnym wieku wstrzymywanie moczu często pojawia się poza domem, kiedy trzeba skorzystać z toalety w sklepie, przedszkolu, szkole lub w innych miejscach; jest to związane ze wstydem, a czasami wręcz strachem, a także sytuacjami traumatycznymi dla dziecka, które dla dorosłych mogą wydawać się błahe m.in. obawą przed zatrzaśnięciem się w toalecie. W szczególnie trudnych przypadkach może być konieczna konsultacja psychologiczna.

Zbyt długie trzymanie moczu – skutki zdrowotne

Trzymanie moczu nie powoduje jedyne bólu w okolicy miednicy, parcia na pęcherz oraz konieczności ciągłego zaciskania mięśni, aby uniknąć popuszczenia moczu, którego czasami nie da się i tak uniknąć, chociażby w momencie kichnięcia. Nawyk odwlekania wizyty w toalecie sprzyja też rozwojowi schorzeń układu moczowego, które mogą wymagać długotrwałego leczenia.

Do najczęstszych powikłań częstego wstrzymywania moczu można zaliczyć m.in.:

infekcje układu moczowego,



kamicę nerkową,



zapalenie nerek,



częste infekcje intymne,



osłabienie mięśni zwieracza pęcherza,



wysiłkowe nietrzymanie moczu,



problemy z kontrolowaniem potrzeb fizjologicznych przez mózg.

Powyższe skutki wstrzymywania się od wizyty w toalecie dotyczą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Trzeba wiedzieć, że w przypadku maluchów nawyk wstrzymywania moczu może spowodować poważne schorzenia znacznie szybciej niż u osób dorosłych ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego i większą skłonność do rozwoju infekcji. Warto pamiętać, aby przypominać dziecku o konieczności skorzystania z toalety np. podczas zabawy, bo kilkulatki często bardzo angażują się w wykonywane czynności i zapominają o podstawowych potrzebach fizjologicznych. Co ważne, nie należy karać dziecka, gdy się zmoczy, bo może to spowodować dodatkowe problemy natury psychologicznej.

W przypadku dzieci infekcje dróg moczowych, które spowodowane są wstrzymywaniem moczu, zdarzają się dość często. Równie często pojawiają się u kobiet i w tym przypadku mogą także być przyczyną nawracających infekcji intymnych.

Jednym z częstych skutków powstrzymywania się od wizyty w toalecie jest osłabienia mięśni zwieracza pęcherza, co prowadzi do nietrzymania moczu, a nawet jego mimowolnego popuszczania ze względu na to, że mózg z czasem przestaje kontrolować opróżnianie pęcherza. Najcięższym powikłaniem częstego i długotrwałego wstrzymywania moczu może być pęknięcie pęcherza moczowego i ogólnoustrojowe zakażenie bakteryjne organizmu.

