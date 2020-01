Koronawirus może przenosić się z człowieka na człowieka. Jest pierwszy zarażony w USA

Obawy związane z rozprzestrzenianiem się tajemniczego koronawirusa we wschodniej Azji raczej nie zmaleją po tym, jak chińscy naukowcy potwierdzili, iż może on przenosić się z człowieka na człowieka. Do tej pory pojedyncze przypadki zarażenia potwierdzono w Japonii, Korei Południowej i Tajlandii. Więcej ofiar wirusa znaleziono w chińskich miastach: Szanghaju, Pekinie i Guangdong. Źródłem rozprzestrzeniania się wirusa jest z kolei chińskie Wuhan. W liczącej ponad 11 milionów mieszkańców miejscowości naliczono jak dotąd prawie 300 zarażonych.

W poniedziałek 20 stycznia zidentyfikowano też pierwszego pacjenta z Unii Europejskiej. To 32-letni Ash Shorley z Wielkiej Brytanii. Mężczyzna trafił do szpitala w Phuket w Tajlandii, gdzie spędzał urlop. Jak pisze jego rodzina na portalu GoFundMe, Ashley'a może czekać operacja usunięcia zainfekowanej części płuc. Bliscy Brytyjczyka podkreślają, że choć wykupił on ubezpieczenie, nie pokrywa ono wszystkich kosztów leczenia, stąd konieczność zbiórki.

Jak we wtorek 21 stycznia podał „New York Times”, pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia amerykańskiego obywatela koronawirusem 2019-nCoV odnotowano w stanie Waszyngton. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) swoje spotkanie w sprawie wirusa z Wuhan zaplanowała na środę 22 stycznia.

