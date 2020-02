Brytyjski biznesmen superroznosicielem koronawirusa? Zarażeni wykryci w trzech krajach

Zanim sam trafił do szpitala w Brighton, gdzie został zdiagnozowany, mężczyzna po powrocie z Singapuru spędzał urlop we francuskich Alpach. Jak podaje Sky News, tam mężczyzna miał zarazić 11 współobywateli. Media nazwały go „superroznosicielem” koronawirusa. To termin epidemiologiczny, którym określa się osobę, która zaraziła patogenem niewspółmiernie więcej osób od innych.

Jak informuje Sky News, potencjalny superroznosiciel z Genewy do Londynu przyleciał 28 stycznia. Jego i czwórkę innych chorych przebywających obecnie w Wielkiej Brytanii umieszczono na oddziałach chorób zakaźnych w szpitalach Guy's&St Thomas i Royal Free w Londynie. Oficjalnie nie potwierdzono, że chorzy zarazili się od jednej osoby.

Z kolei w niedzielę francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało, ze czworo dorosłych Brytyjczyków i dziewięcioletnie dziecko zarazili się koronawirusem z Wuhan od swojego współobywatela, czyli wspomnianego biznesmena. Od tego samego Brytyjczyka miał we Francji zarazić się również Brytyjczyk, który obecnie przebywa z rodziną na Majorce i tam wykryto u niego chorobę.

Koronawirus na świecie

Najnowsze dane zostały przekazane w poniedziałek rano i obejmują stan na niedzielę wieczór. Jak podaje chińska agencja informacyjna, Xinhua, łącznie odnotowano już co najmniej 910 przypadków śmierci z powodu koronawirusa, z czego 908 w Chinach kontynentalnych. Jedna osoba zmarła w Hongkongu, jedna na Filipinach. Tylko w niedzielę zmarło 97 osób, z czego większość w prowincji Hubei, gdzie znajduje się epicentrum epidemii. W Państwie Środka zarażonych jest co najmniej 40 171 pacjentów, poza Chinami – ponad 500.

Od początku epidemii wyleczono w Chinach już 3 281 pacjentów. W niedzielę szpitale opuściły 632 osoby, z czego 356 pacjentów w prowincji Hubei. Do Chin udał się międzynarodowy zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, który ma pomóc w zbadaniu przyczyn i przebiegu epidemii.

Jak dotąd przypadki zarażenia odnotowano w Chinach, Japonii, Singapurze, Tajlandii, Korei Południowej, na Tajwanie, w Malezji, Wietnamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, na Filipinach, w Nepalu, na Sri Lance, w Kambodży, w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Hiszpanii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii.

