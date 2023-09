Mastopatia może dotyczyć nawet co drugiej kobiety. Poznaj jej objawy

Mastopatia (określana również mianem zmian mastopatycznych) to zwyrodnienie tkanki piersi. Może przybierać różną postać – poczynając od torbieli, poprzez cysty, a na poszerzonych lub zwężonych przewodach mlekowych kończąc. Zmiany te mają charakter łagodny i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia bądź życia kobiety. Nie wymagają też interwencji chirurgicznej. Zmaga się z nimi wiele kobiet w wieku reprodukcyjnym między 20 a 60 rokiem życia.

Mastopatia – objawy i przyczyny

Jednym z najważniejszych objawów mastopatii są zmiany piersiach. Na ogół nie można ich zobaczyć gołym okiem. Są za to wyczuwalne pod skórą. Często towarzyszą im również inne symptomy na przykład uczucie obrzmienia, nadwrażliwość na dotyk czy ból. Dolegliwości te zwykle nasilają się na krótko przed wystąpieniem miesiączki i ustępują po jej zakończeniu. Nasuwa się pytanie: czemu mastopatia w ogóle powstaje? Jej przyczyny nie zostały do końca poznane. Specjaliści są zdania, że duży wpływ na pojawienie się torbieli, cyst czy zwłóknień w tkance piersiowej mają zaburzenia hormonalne, a dokładniej mówiąc podwyższony poziom estrogenów.

Jak diagnozuje się mastopatię?

Niektóre zmiany w piersiach można wyczuć już podczas samobadania piersi. Podstawą diagnostyki mastopatii jest wywiad medyczny przeprowadzany przez specjalistę (najczęściej ginekologa). Często lekarz zleca przeprowadzenie mammografii lub USG piersi, które pozwala na poznanie charakteru danych zmian, a także ich wielkości czy dokładnego umiejscowienia. Warto jednak podkreślić, że przebieg procesu diagnostycznego to kwestia wielce indywidualna i zależy od wieku pacjentki, jej sytuacji zdrowotnej, a także rodzaju zgłaszanych przez nią objawów.

Czy mastopatię trzeba leczyć?

Stwierdzenie mastopatii na ogół nie jest wskazaniem do interwencji chirurgicznej. Zmiany w piersiach muszą być jednak pod stałą kontrolą i obserwacją. Leczenie ma zwykle charakter objawowy i sprowadza się do normalizowania poziomu hormonów w organizmie, na przykład poprzez przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych. Operację usunięcia włókniaków lub innych zmian przeprowadza się w przypadku gdy są one bardzo duże i prowadzą do deformacji piersi lub wywołują duży dyskomfort. Warto podkreślić, że występowanie torbieli, cyst, włókniaków i zwyrodnień nie zwiększa ryzyka raka piersi.

