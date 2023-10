Nie możesz zdjąć pierścionka z palca? To może być objaw choroby

Biżuterię zakładamy przede wszystkim po to, aby podkreślić stylizację i osobowość. Bywa jednak, że pierścionki, kolczyki, zegarki czy łańcuszki, zamiast zdobić – szkodzą. Czasem reakcja organizmu na biżuterię może być dla nas ważnym sygnałem.

Nabrzmiałe i sztywne palce objawem RZS

Reumatoidalne zapalenie stawów, w skrócie nazywane RZS, to choroba autoimmunologiczna. Oznacza to, że układ odpornościowy atakuje własne komórki. Bardzo często pacjenci z RZS relacjonują, że pierwszym objawem, który u siebie zauważyli, były mocno nabrzmiałe palce. Tak bardzo, że uniemożliwiały im zdjęcie obrączki. Dzieje się tak na skutek zapalenia wyściółki stawów, co powoduje obrzęk palców oraz ich sztywność i ból. Jeśli choroba jest mocno zaawansowana, bywają tak mocno powykręcane, że nałożenie bądź zdjęcie pierścionka staje się niemożliwe. W skrajnych przypadkach zdarza się, że potrzebne jest przecięcie lub rozpiłowanie biżuterii.

Kontaktowe zapalenie skóry i jego objawy

Kontaktowe zapalenie skóry jest jednym z rodzajów alergii. Alergenem wywołującym reakcję na skórze może być np. kosmetyk czy właśnie biżuteria. Za pierwiastek szczególnie niebezpieczny dla alergików uznaje się nikiel, często występujący w sztucznych błyskotkach. U osób uczulonych na skórze pojawia się charakterystyczny czerwonawy wyprysk albo plamki czy pęcherze. Towarzyszy im swędząca wysypka, pieczenie, ale poza objawami typowymi dla alergii kontaktowej, może pojawić się reakcja ze strony narządu wzroku, układu pokarmowego czy oddechowego. Jeśli wysypka znika po zdjęciu pierścionka czy kolczyka i pojawia się, kiedy znów go założymy, istnieje ryzyko, że jesteśmy uczuleni właśnie na nikiel. Aby to potwierdzić lub wykluczyć, należy wykonać testy alergiczne. Uczulające są również takie metale jak kobalt i chrom.

Dna moczanowa a opuchnięte palce

Opuchnięte palce mogą być sygnałem rozwijającej się dny moczanowej, czyli tzw. podagry. Choć powoduje ona głównie obrzęk i ból dużego palca u stopy, może zaatakować także ręce. Kiedyś podagra nazwana była „chorobą królów”, ponieważ zapadali na nią przedstawiciele społecznych elit, którzy prowadzili wystawny tryb życia – nie stronili od tłustego jedzenia i alkoholu. W ostatnich latach choroba mocno się zdemokratyzowała. Ma to związek z tym, że przybywa osób z nadwagą i otyłością, prowadzących mało aktywny tryb życia, co większa ryzyko chorób serca oraz zespołu metabolicznego. Gdy ktoś ma wysokie ciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol czy cukrzycę, prawdopodobieństwo wystąpienia dny moczanowej wzrasta.

Pierścionek utknął na palcu – czym to grozi?

Opuchnięte dłonie mogą również świadczyć o chorobach tarczycy, wahaniach hormonalnych, urazach dłoni, toczniu rumieniowatym czy zakrzepicy kończyn górnych. Jeśli ktoś ma problemy z nabrzmiałymi palcami, powinien unikać noszenia pierścionków, a już na pewno nie zakładać tych w zbyt małym rozmiarze. Skutki utknięcia obrączki na palcu mogą być poważne. Może dojść do zatrzymania dopływu krwi do palca, a w konsekwencji do uszkodzenia nerwów. Nie wspominając o silnym bólu i dyskomforcie.

Czytaj też:

Palce jak kiełbaski mogą oznaczać chorobę. O czym świadczy problem króla Karola III?