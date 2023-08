Alergia na mięso nie od razu daje objawy. Czym jest zespół alfa-gal?

Alergię na mięso wywołuje związek alfa-gal. To oligosacharyd (węglowodan) występujący w tkankach ssaków innych niż naczelne. Uczulać może wołowina, wieprzowina, jagnięcina, dziczyzna czy mięso królika, a także artykuły spożywcze pochodzenia odzwierzęcego, takie jak żelatyna, mleko krowie itp.).

Jakie objawy daje alergia na mięso?

Zespół Alfa-gal występuje po spożyciu mięsa lub produktów odzwierzęcych, ale pojawia się z opóźnieniem. Co to oznacza w praktyce? Pierwsze objawy alergii można zaobserwować zwykle po 2-6 godzinach po tym, jak oligosacharyd dostanie się do organizmu. Do najbardziej charakterystycznych symptomów uczulenia należy:

swędząca wysypka na skórze,

zgaga,

biegunka,

spadek ciśnienia tętniczego krwi,

silny ból brzucha,

obrzęk w obrębie twarzy lub jamy ustnej,

uporczywy kaszel,

uczucie duszności,

nadmierne pocenie się etc.

Pacjent może również mieć zawroty głowy, nudności, wymioty, oraz trudności z oddychaniem. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie każda ekspozycja na alfa-gal daje przywołane dolegliwości. Co więcej, przebieg alergii bywa różny. W skrajnych przypadkach uczulenie na mięso prowadzi do wstrząsu anafilaktycznego, który zagraża nie tylko zdrowiu, ale także życiu i wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Alergia na mięso a ugryzienie kleszcza

Zespół alfa-gal może mieć związek z ugryzieniem kleszczy nazywanych samotną gwiazdą. Kwestia ta wymaga jednak przeprowadzenia dokładniejszych badań. Naukowcy nie wykluczają, że również kontakt z innymi kleszczami może przyczyniać się do rozwoju alergii na mięso. Większość zachorowań występuje w Stanach Zjednoczonych. Zazwyczaj dotyczy dorosłych.

Leczenie alergii na mięso

Leczenie alergii na mięso opiera się przede wszystkim na łagodzeniu objawów. Bardzo ważne jest to, by unikać kontaktów z mięsem i produktami odzwierzęcymi. Trzeba wyeliminować je ze swojej codziennej diety. Należy też uważać na kleszcze. Dietetyk Michał Andrulewicz w jednym z wpisów na swoim blogu zwraca uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną kwestię:

Duże znaczenie w zespole alfa-gal ma również obecność kofaktorów, które są związane ze stylem życia. Ich obecność zwiększa wrażliwość organizmu na alfa-gal i powoduje, że reakcja alergiczna po spożyciu mięsa jest znacznie bardziej nasilona.

Mowa tu o czynnikach, takich jak: aktywność fizyczna, spożywanie alkoholu, przyjmowanie niektórych grup leków, doświadczanie silnego stresu czy mała ilość snu. Jeśli podejrzewasz u siebie alergię na mięso, zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu i poproś o skierowanie do alergologa. By potwierdzić uczulenie, trzeba przeprowadzić testy alergiczne na obecność przeciwciał IgE. Wykonuje się je z krwi. Nie wymagają specjalnego przygotowania ze strony pacjenta (krew nie musi być pobierana na czczo).

