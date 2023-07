Problemy jelitowe mogą być objawem poważnej choroby. To sygnał o nieprawidłowej pracy tarczycy

Aktualnie za najczęstsze schorzenie autoimmunizacyjne u człowieka uznaje się chorobę Hashimoto. Choroba ta jest przewlekłym limfocytowym zapaleniem tarczycy. W wyniku nieprawidłowego pobudzenia układu immunologicznego organizm produkuje przeciwciała przeciwko własnej tarczycy. Dochodzi wtedy do przewlekłego zapalenia tarczycy – stanu, kiedy przez lata gruczoł ten jest niszczony, co z kolei powoduje zmniejszenie produkcji hormonów.

Choroba Hashimoto jest najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy, a częstość jej występowania zwiększa się z wiekiem (dotyczy to zwłaszcza osób po 60. roku życia). Przebieg tej choroby może być bardzo różnorodny, a jednym z objawów są problemy z trawieniem. Skutki niskich poziomów hormonów tarczycy mogą rzutować na cały układ pokarmowy, co może prowadzić do zaburzeń metabolizmu.

Problemy jelitowe a choroba Hashimoto

U większości osób, które zmagają się z chorobą Hashimoto pojawiają się również problemy z jelitowe. Rolą przewodu pokarmowego jest trawienie i wchłanianie substancji, natomiast jest to też „tarcza obronna” przed szkodliwymi substancjami. Komórki nabłonka ściany jelita powinny chronić przed przedostaniem się patogenów do krwioobiegu. Przy chorobie Hashimoto często dochodzi jednak do uszkodzenia bariery jelitowej. To sprawia, że zwiększa się przepuszczalność jelit, co umożliwia łatwiejsze przenikanie antygenów, a przez to aktywację układu odpornościowego.

U 40–50 procent osób z chorobą Hashimoto dochodzi do następujących chorób jelit, takich jak:

SIBO (przerost bakteryjny jelita cienkiego),

IBS,

alergie i nietolerancje pokarmowe,

celiakia,

infekcje wirusowe i bakteryjne,

nietolerancja histaminy.

U chorych mogą pojawić się problemy z trawieniem, nudności, wymioty, a nawet anemia. Częstym problemem osób chorych na hashimoto jest również niedokwasota, o której może świadczyć między innymi:



zgaga,

refluks,

problemy jelitowe (zaparcia lub biegunki).

Jakie są inne objawy tej choroby?

Zdarza się, że choroba Hashimoto występuje bezobjawowo. Jeśli pojawiają się symptomy – mogą być one niespecyficzne, przez co do zdiagnozowania tej choroby potrzebne jest wykonanie konkretnych badań. Objawami, które mogą wystąpić u chorych, są:



przewlekłe zmęczenie,

zmiany nastrojów,

problemy z zaśnięciem,

problemy z pamięcią i koncentracją,

nadwaga i otyłość,

zaburzenia miesiączkowania,

sucha skóra,

nadmierne wypadanie włosów.

Jak wygląda diagnozowanie choroby Hashimoto?

W przypadku podejrzeń choroby Hashimoto należy udać się do lekarza endokrynologa – zleci on wtedy wykonanie badania krwi, będzie w ten sposób można określić między innymi wynik stężenia TSH. Jeżeli będzie on zawyżony – może to wskazywać na chorobę Hashimoto. Należy jednak pamiętać o tym, że nawet wynik w normie nie oznacza, że dana osoba nie cierpi na tę chorobę. Konieczna jest również dalsza diagnostyka – sprawdzenie stężenia przeciwciał anty-TPO oraz wykonanie USG tarczycy. Leczenie tej choroby polega głównie na przyjmowaniu syntetycznych hormonów tarczycy. W kontekście tego schorzenia istotne jest również przestrzeganie odpowiedniej diety – sprawdźcie, co można jeść przy chorobie Hashimoto.

