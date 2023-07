Kleszcze wykorzystują tę sztuczkę, aby dostać się na człowieka. Naukowcy zaskoczeni

Kleszcze nie mogą latać ani skakać na swoich żywicieli. Jednak nowe badania pokazują, że mają jedną sprytną sztuczkę, która im na to pozwala – mogą lecieć, wykorzystując elektryczność statyczną.

Jak kleszcze przedostają się na człowieka?

Do tej pory uważano, że kleszcze spędzają czas na gałęziach lub źdźbłach trawy z wyciągniętymi odnóżami i jedynie czekają, aż człowiek lub zwierzę przejdzie obok, aby móc się go chwycić. Teraz okazuje się, że te niewielkie pajęczaki mają możliwość przeskoczenia na swoją ofiarę.

Ludzie i zwierzęta w naturalny sposób gromadzą ładunki elektrostatyczne. Według badań opublikowanych w czasopiśmie „Current Biology” kleszcz potrafi je wykorzystać, aby przemieści się na człowieka lub zwierzę z odległości nawet kilku centymetrów. „Chociaż mówimy o niewielkiej odległości, to jest to odpowiednik przeskoczenia trzech lub czterech pięter schodów za jednym zamachem” – powiedział autor badania Sam England, ekolog z Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. To oznacza, że kleszcz może znaleźć się na żywicielu, nawet jeśli nie ma z nim bezpośredniego kontaktu. W czasie badania naukowcy naładowali elektrody i umieścili je w pobliżu młodych kleszczy. Okazało się, że pajęczaki wręcz śmigały w powietrzu i lądowały na elektrodach.

Jak chronić się przed kleszczami?

Autorzy badania podkreślili, że wciąż należy stosować klasyczne środki, które odstraszają te pajęczaki. Skuteczny preparat na kleszcze to jednak nie wszystko, bo nie zapewnia on nigdy stuprocentowej ochrony. Po powrocie do domu powinniśmy dokładnie obejrzeć skórę i wziąć prysznic. Jeżeli zauważymy na ciele kleszcza, to jak najszybciej powinniśmy go usunąć. Kleszcze mogą wywołać m.in. boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu.

Czytaj też:

Dwukrotnie więcej przypadków boreliozy. Specjaliści: Kleszcze są nawet w miastachCzytaj też:

Jak rozpoznać ugryzienie kleszcza i kiedy ślad po nim sygnalizuje boreliozę?