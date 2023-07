Poważne problemy z jelitami jako efekt zaniedbywania higieny jamy ustnej

Na liście schorzeń będących konsekwencją zaniedbań podczas mycia zębów znajduje się również autoimmunologiczna choroba występująca w obrębie układu pokarmowego. Wyjaśniamy, o jaką „przypadłość” chodzi.

Niewłaściwa higiena jamy ustnej może prowadzić do stanu zapalnego jelit

Z badań amerykańskich naukowców wynika, że bakterie gromadzące się w jamie ustnej na skutek niewłaściwej higieny zębów, dziąseł i języka mogą prowadzić do rozwoju choroby Leśniowskiego-Crohna. To przewlekły, nieswoisty stan zapalny przewodu pokarmowego (z okresami remisji i zaostrzeń). Najczęściej pojawia się w jelitach, ale może również dotyczyć jamy ustnej i odbytu. Jego „znakiem rozpoznawczym” są miejscowe zmiany zapalne występujące naprzemiennie z fragmentami zdrowych tkanek. Patologiczny proces rozpoczyna się w błonie śluzowej przewodu pokarmowego i z czasem obejmuje pozostałe warstwy. W przebiegu schorzenia dochodzi do ich zwłóknienia oraz zniszczenia. Nie do końca wiadomo, w jaki sposób bakterie bytujące w jamie ustnej mogą przyczyniać się do rozwoju choroby. Przyjmuje się, że część z nich przenika do jelit właśnie z początkowego odcinka przewodu pokarmowego i wywołuje stan zapalny.

Badacze zwracają szczególną uwagę zwłaszcza na Veillonella parvula. To właśnie obecność tej bakterii ma być zdaniem naukowców jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju patologicznych zmian w układzie trawiennym. Potrzeba jednak analiz, by potwierdzić tę hipotezę.

Jak objawia się choroba Leśniowskiego-Crohna?

Symptomy choroby zależą przede wszystkim od lokalizacji patologicznych zmian. Jeśli stan zapalny pojawia się w jelitach, pacjent może odczuwać bóle brzucha, zwłaszcza po spożyciu posiłku. Sygnałem alarmowym nierzadko są również częste biegunki i smoliste stolce o ciemnym zabarwieniu. W miarę postępu schorzenia dochodzi do zaburzeń wchłaniania mikroelementów i składników odżywczych z pokarmów. Pojawia się niedokrwistość. Następuje utrata apetytu i wyraźny spadek masy ciała. Można zaobserwować brak energii, niechęć do podejmowania aktywności, wyraźne osłabienie i wyniszczenie organizmu. Jeśli choroba atakuje przełyk, objawia się trudnościami w przełykaniu jedzenia stałego i płynów. Stan zapalny w jamie ustnej manifestuje się przede wszystkim poprzez ból dziąseł i owrzodzenia. A co w sytuacji, gdy zmiany dotyczą odbytu? W takim przypadku najważniejszym ostrzeżeniem są szczeliny, ropnie, owrzodzenia i zmiany skórne występujące w końcowym odcinku przewodu pokarmowego.

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna

Do tej pory nie opracowano skutecznej terapii schorzenia. Leczenie polega przede wszystkim na łagodzeniu objawów. Chory przyjmuje leki przeciwzapalne. Zaleca mu się również modyfikację sposobu odżywiania, między innymi rezygnację z nadmiernych ilości alkoholu i palenia tytoniu. Sposób postępowania zależy od lokalizacji zmian, a także stopnia zaawansowania choroby.

