7 czynników ryzyka rozwoju raka jelita grubego wśród mężczyzn

Eksperci prognozują, że na raka jelita grubego zapadać będą coraz młodsi ludzie (nawet przed 40 rokiem życia). Wpływ na ten stan rzeczy ma między innymi zmiana trybu życia współczesnego człowieka, który spędza większość czasu w pozycji siedzącej i rezygnuje z aktywności fizycznej. To jednak niejedyny czynnik sprzyjający rozwojowi raka jelita grubego. Naukowcy z Indiania University przeanalizowali dane medyczne pochodzące od 3000 mężczyzn między 35 a 49 rokiem życia. Jedna piąta z nich miała nowotwór okrężnicy. Badacze sprawdzali, co zwiększa ryzyko zachorowania.

Kto jest najbardziej narażony na raka jelita grubego?

Uczeni odkryli siedem czynników, które sprzyjają rozwojowi raka. Mowa tu o następujących kwestiach:

obciążenie genetyczne – mężczyźni, których bliscy zachorowali na raka jelita grubego (ojciec, dziadek, brat itp.) byli dwa razy bardziej narażeni na zachorowanie niż ich rówieśnicy bez takich „przypadków" w rodzinie,

picie napojów wyskokowych – alkohol wywiera negatywny wpływ na florę jelita grubego i uszkadza komórki tworzące okrężnicę (ryzyko wystąpienia raka wzrasta średnio o 75%),

wysoki koszt ubezpieczenia – wielu osób nie stać na wizyty lekarskie i wykonywanie badań (udział w programach przesiewowych organizowanych przez władze często okazuje się niewystarczający),

wielochorobowość – zmaganie się z kilkoma różnymi schorzeniami w tym samym czasie (na przykład cukrzycą, otyłością i nadciśnieniem tętniczym) zwiększa ryzyko rozwoju raka o 15%,

starszy wiek – prawdopodobieństwo wyższe o 9%,

palenie tytoniu – w grupie mężczyzn notorycznie sięgających po papierosy ryzyko wystąpienia nowotworu okrężnicy jest wyższe niż wśród osób bez nałogów,

unikanie stosowania statyn lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych – udowodniono, że tego typu preparaty mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania, ale ich regularne przyjmowanie niesie za sobą również działania niepożądane i nierzadko prowadzi do uszkodzenia nerek (w tym przypadku ważne jest to, by nie ignorować procesów zapalnych toczących się w organizmie i wcześnie zareagować na patologiczne zmiany).

Naukowcy mają nadzieję, że przeprowadzone przez nich badania pozwolą objąć większą grupę osób badaniami przesiewowymi w kierunku raka jelita grubego, a co za tym idzie wykrywać nowotwór we wcześniejszym stadium (jeszcze zanim da niepokojące objawy). Im wcześniej zostanie podjęte odpowiednie leczenie, tym większa szansa na powrót do zdrowia i pełni sprawności.

Objawy raka jelita grubego

Rak jelita grubego rozwija się powoli i długo nie daje żadnych wyraźnych symptomów. Wszystko zaczyna się zwykle od pojawienia się małego polipa na wewnętrznej ścianie okrężnicy. Z biegiem czasu tworzące go komórki namnażają się w niekontrolowany sposób, co prowadzi do rozwoju nowotworu. Jakie sygnały ze strony organizmu powinny skłonić do wizyty u specjalisty (proktologa)? Zwróć uwagę przede wszystkim na:

częste zaparcia lub biegunki,

bóle brzucha,

nudności,

wymioty,

niewyjaśniona utrata masy ciała,

brak apetytu,

uczucie zmęczenia i osłabienia,

zmieniona konsystencja lub barwa stolca, krew w kale

Pamiętaj, że najważniejszą rolę w zapobieganiu nowotworom odgrywają regularne badania profilaktyczne, na przykład kolonoskopia. Należy wykonywać co 10 lat lub częściej, jeśli istnieją ku temu wskazania medyczne. Nie bagatelizuj żadnych niepokojących objawów.

