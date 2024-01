Na co choruje Zbigniew Ziobro? Jacek Ozdoba mówi o „poważnej chorobie onkologicznej”

Były minister sprawiedliwości, prezes Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro walczy aktualnie z nowotworem złośliwym. Lider ugrupowania ze względu na chorobę wycofał się ostatnio z życia publicznego. 11 grudnia 2023 roku nie pojawił się także w Sejmie. Swoją nieobecność tłumaczył wtedy złym stanem zdrowia. Ostatnio o szczegółach jego choroby opowiedział Jacek Ozdoba w popołudniowym Gościu Radia ZET prowadzonym przez Beatę Lubecką.

Na co choruje Zbigniew Ziobro?

Podczas wywiadu Beata Lubecka zapytała o stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Jej rozmówca podkreślił, że jest upoważniony do tego, by o tym powiedzieć. „Minister Ziobro ma bardzo poważną chorobę onkologiczną” – zaczął Jacek Ozdoba. „Jest to kwestia przełyku, jest poddawany bardzo mocnemu leczeniu onkologicznemu. Jak rozmawiałem z nim, to apeluje do wszystkich, żeby dbać o zdrowie. W tej chwili oddaje się leczeniu i rodzinie” – dodał polityk.

Rzecznik Suwerennej Polski zabrał głos również na temat chrypy, która jest jednym z objawów choroby Zbigniewa Ziobry.

Ubolewam nad tym, że obserwuję od jakiegoś czasu taki scenariusz, kiedy niektórzy dziennikarze nabijają się z jego chrypy, która się pojawia często na konferencjach. A ona jest jednym z objawów choroby onkologicznej, którą ma pan minister.

Zauważył też, że przyczyna chrypy jest jednoznaczna – to jest objaw, który wynika z problemów z przełykiem, który występuje u Zbigniewa Ziobry. Dodał również, że guz utrudnia mu mowę. Jacek Ozdoba zaznaczył jednak, że wierzy, iż Zbigniew Ziobro niebawem wróci do zdrowia: „Liczymy na to, że pan minister jak najszybciej wróci do zdrowia. Jest to niewątpliwie silny zawodnik, więc sądzę, że nabierze sił, jak tylko pokona tę chorobę. Jestem przekonany, że tak będzie”. Na pytanie zadane przez dziennikarkę, czy Zbigniew Ziobro leczy się w Polsce, czy za granicą Paweł Ozdoba odpowiedział, że nie został upoważniony, by mówić o takich szczegółach, jednak podkreślił, że ma on dobrą opiekę.

Zbigniew Ziobro zmaga się z chorobą onkologiczną

Już w połowie grudnia 2023 roku w mediach zaczęły pojawiać się informacje na temat choroby Zbigniewa Ziobry. Dotyczyły one tego, że polityk zmaga się z nowotworem złośliwym. Z doniesień medialnych wynika, że były prokurator generalny i minister sprawiedliwości w rządzie PiS wymagał wtedy natychmiastowej hospitalizacji. Stanowisko prezesa partii objął Patryk Jaki.

„Jak usłyszeliśmy od bliskiego współpracownika polityka, Ziobro walczy z nowotworem złośliwym, a rokowania są trudne” – taką informację jeszcze w grudniu ubiegłego roku podał „Super Express”. „Ten typ raka, który dopadł Zbigniewa Ziobrę, potrafi niezauważalnie rozwijać się w organizmie całymi latami i długo nie daje specyficznych symptomów, które można wcześniej trafnie zinterpretować” – powiedział cytowany przez serwis bliski współpracownik polityka.

