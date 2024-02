Zbigniew Ziobro „walczy o życie”. Jakie są rokowania przy raku przełyku, na który choruje?

Od kilkunastu tygodni Zbigniew Ziobro nie pojawia się publicznie. Były minister sprawiedliwości cierpi na nowotwór przełyku. Niedawno były wiceminister sprawiedliwości, Michał Wójcik, w rozmowie z „Super Expressem” poinformował, że prezes Suwerennej Polski przyjmuje chemioterapię. Przekazał on również apel od Zbigniewa Ziobry, by każdy, kto obserwuje u siebie niepokojące objawy, mogące świadczyć o nowotworze, nie bagatelizował tych symptomów. Polityk od dawna zmagał się z chrypą, która jest jednym z objawów nowotworu, na który choruje Zbigniew Ziobro.

Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry

Pojawiły się nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. Poseł Suwerennej Polski Marcin Warchoł przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że „walczy on dziś o życie”.

„Toczy tę bitwę z determinacją, po to, by wygrać. I by jak najszybciej – jak tylko to możliwe – wrócić do swoich obowiązków” – dodał. Z informacji, które podał Marcin Warchoł wynika również, że Zbigniew Ziobro przechodzi aktualnie „agresywne i radykalne leczenie przeciwnowotworowe”.

Zaprzeczył również pogłoskom o tym, że doniesienia o chorobie polityka są nieprawdziwe: „Nic nie udaje, nie ukrywa się, ani nie uciekł za granicę – to totalne bzdury. Przebywa w Polsce i jest pod opieką polskich lekarzy”. Marcin Warchoł odniósł się również do rokowań, jakie daje nowotwór rozpoznany u Zbigniewa Ziobry: „Literatura medyczna podaje, że w Polsce przed upływem pięciu lat umiera ok. 90 proc. chorych. (...) Ale to mroczna statystyka”.

Jakie są rokowania przy raku przełyku?

Rak przełyku stanowi około 2 procent wszystkich nowotworów złośliwych, a najczęstszą jego postacią jest rak płaskonabłonkowy, który występuje w 90 procentach przypadków. Pozostałe 10 procent stanowi rak gruczołowy. Rzadko występują nowotwory łagodne przełyku (należą do nich brodawczaki, włókniaki, mięśniaki i gruczolaki). Im niższe stadium – tym rokowania są lepsze. Gdy chorzy zgłaszają się na leczenie, stopień zaawansowania raka przełyku często jest już jednak bardzo wysoki. Z uwagi na to część pacjentów przeżywa jedynie kilka miesięcy. Rokowanie przy tym nowotworze jest złe. Ogółem średni odsetek przeżyć 5-letnich wynosi około 5 -10 procent. Pełna wyleczalność raka przełyku możliwa jest jedynie, gdy choroba zostanie wykryta we wczesnym stadium. Ogromną rolę odgrywa więc szybkie postawienie diagnozy.

Jak wynika z raportu na temat sytuacji pacjentów z nowotworami układu pokarmowego w Polsce, sporządzonego przez Fundację Onkologiczną Nadzieja oraz Fundację EuropaColon Polska – rak żołądka, rak przełyku i rak jelita grubego stanowią około 15 procent wszystkich zachorowań na nowotwory w naszym kraju. W przypadku raka przełyku nie prowadzi się w Polsce badań przesiewowych, dlatego niezwykle ważna jest czujność pacjentów i wykonywanie gastroskopii. Ten typ raka każdego roku rozpoznawalny jest u blisko 500 tysięcy osób na świecie. W Polsce rozpoznaje się około 1300 nowych przypadków rocznie.

Od czego zależą rokowania przy nowotworze?

Rokowania w chorobie nowotworowej zależą od rodzaju nowotworu, a także stopnia złośliwości komórek nowotworowych oraz stadium choroby. Pod uwagę bierze się również płeć, ale także czynniki predykcyjne, czyli prognozowaną odpowiedź organizmu na leczenie onkologiczne. Przede wszystkim ważne jest, by pamiętać, że onkologia nie jest matematyką, a do danych dotyczących rokowania w chorobie nowotworowej należy podchodzić z dystansem. Warto zauważyć też, że nie wszystkie czynniki da się zmierzyć. Mowa na przykład o nastawieniu psychicznym pacjenta, które również odgrywa istotną rolę w walce z chorobą nowotworową, a także współpracy z lekarzami onkologami.

