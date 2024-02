Jakie są objawy nowotworu, na który choruje Zbigniew Ziobro? Polityk bagatelizował jeden z nich

Ostatnio w mediach jest głośno na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, prezes Suwerennej Polski zmaga się aktualnie z nowotworem złośliwym – w ubiegłym roku zdiagnozowano u niego raka przełyku. Były wiceminister sprawiedliwości, Michał Wójcik w rozmowie z „Super Expressem” przekazał, że polityk przyjmuje chemioterapię. Zauważył również, że Zbigniew Ziobro z chrypą zmagał się od lat, jednak myślał, że jest to objaw alergii.

Zbigniew Ziobro bagatelizował objaw swojej choroby

Michał Wójcik przekazał również ważny apel od Zbigniewa Ziobry: „Prosił mnie, żeby przekazać wszystkim, którzy obserwują u siebie symptomy, mogące wskazywać na nowotwór, żeby nie bagatelizowali objawów” – powiedział. Zauważył również, że polityk przez długi czas właśnie to robił:

Ja to pamiętam. Zbyszek chodził do różnych lekarzy. I potem dopiero wyszło, co mu dolega. Bo wiadomo, że pracując w ministerstwie przez lata, zwyczajnie odkłada się te wszystkie rzeczy. Zawsze było coś ważniejszego. (...) Choroba została wykryta w fazie zaawansowanej. I wyszło dopiero, że ta cała chrypa, o którą pan minister był bezczelnie atakowany przez oponentów, to był właśnie ten objaw choroby nowotworowej.

Co jeszcze jest objawem nowotworu, na który choruje Zbigniew Ziobro?

Długotrwała chrypa może wynikać z oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak nadwyrężenie strun głosowych czy palenie papierosów, ale zdarza się też, że jest to symptom poważnej choroby. Może świadczyć o raku krtani lub gardła – tak jak w przypadku Zbigniewa Ziobry. Jest to najbardziej charakterystyczny symptom tego nowotworu. Należy pamiętać o tym, że każda chrypka trwająca ponad 3 tygodnie (zwłaszcza u osób palących papierosy) jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem, a także przeprowadzenia badania laryngologicznego.

Wczesne objawy raka przełyku zazwyczaj mają charakter niespecyficzny i mogą przypominać chorobę refluksową przełyku. Później dochodzi do stopniowego zwężania światła przełyku, co powoduje utrudnienie w przełykaniu pokarmów stałych, a później również płynów. Niepokój powinny wzbudzić też objawy, które towarzyszą przewlekłej chrypie, takie jak:



ból gardła (bez innych wyraźnych przyczyn),

świst krtaniowy,

ból przy połykaniu,

nudności i wymioty (są związane z wstępowaniem w przełyku przeszkody, która uniemożliwia przechodzenie pokarmu do żołądka).

Niemożność przełykania pokarmów stałych świadczy o znacznym miejscowym zaawansowaniu nowotworu z zajęciem sąsiadujących struktur anatomicznych. Dolegliwości zależą od stopnia nowotworu i jego zaawansowania. Utrzymująca się chrypa zazwyczaj jest jednym z pierwszych objawów. Mogą pojawić się także bóle zamostkowe i w nadbrzuszu (jest to skutek naciekania przez nowotwór okolicznych struktur). Mogą wystąpić także objawy ogólne, takie jak:



utrata łaknienia i masy ciała,

wyniszczenie,

krwawienie do przewodu pokarmowego,

kaszel i częste zapalenia płuc (które są związane z zajęciem układu oddechowego przez naciek nowotworowy).

Co zrobić w przypadku przewlekłej chrypy?

Jeżeli mimo prawidłowego leczenia chrypa utrzymuje się dłużej niż 2-3 tygodnie – pacjent powinien zgłosić się do lekarza otolaryngologa. Jest to niezbędne również w przypadku wystąpienia pozostałych objawów. Żeby lekarz mógł prawidłowo postawić diagnozę, konieczne jest przeprowadzenie wywiadu chorobowego, a także diagnostyka za pomocą badania endoskopowego (wykryta zmiana wymaga pobrania wycinków do badania histopatologicznego) i badania radiologicznego przełyku i żołądka. Żeby ustalić stopień klinicznego zaawansowania choroby, zaleca się także ultrasonografię endoskopową, dzięki której możliwa jest ocena głębokości nacieku nowotworowego ściany przełyku. Ważne jest, żeby ustalić przyczynę chrypy (oraz innych objawów), ponieważ w przypadku nowotworu w zaawansowanym stadium leczenie operacyjne może nie być możliwe, stosuje się wtedy chemioradioterapię.

Przewlekła chrypa – pozostałe przyczyny

Chrypa, czyli zmiana normalnej barwy głosu, może wynikać z błahych powodów, takich jak przeziębienie, ale świadczyć również o następujących schorzeniach:



choroby tarczycy, które przebiegają z jej powiększeniem (na przykład wole guzowate),

schorzenia neurodegeneracyjne (udar mózgu, choroba Parkinsona),

choroba refluksowa przełyku,

alergia i astma,

guzki śpiewcze (łagodne zmiany w obrębie fałdów głosowych).

Powstawaniu chrypy sprzyjają też czynniki, które nie są związane z chorobą. Jest to między innymi palenie papierosów, wdychanie substancji drażniących, nadużywanie głosu.

