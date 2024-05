To pierwszy taki bieg. Chcą pomóc chorym na białaczki

Ośrodek przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi jest jedyną placówką w województwie łódzkim, w którym leczeni są pacjenci z białaczkami, chłoniakami, szpiczakiem czy zaburzeniami krzepnięcia.

W biegu mogą wciąć udział wszyscy. Od profesjonalnych sportowców, rodziny z dziećmi, fani spacerów, jak również koneserzy biegu w kapciach. Nieważne, jaką mamy formę, ponieważ każdy znajdzie dla siebie rodzaj aktywności.

Solidarność z chorymi

Tego dnia organizatorzy biegu zaplanowali atrakcje na terenie parku im. J. Słowackiego sąsiadującego ze szpitalem im. M. Kopernika takie jak: strefy edukacyjne nt. chorób krwi dorosłych, strefy instytucji publicznych, animacje dla dzieci, koncerty oraz poczęstunek.

– Poprzez organizację biegu chcemy wyrazić solidarność z pacjentami Ośrodka Hematologicznego oraz z wszystkimi chorymi na te nowotwory w Polsce, stąd symboliczna trasa biegu – mówią organizatorzy. To pierwsza tego typu inicjatywa w Łodzi. Mamy nadzieję, że poprzez Hemato Bieg uda nam się zbudować większą świadomość na temat tych nowotworów krwi i co najważniejsze namówić nas wszystkich do systematycznej profilaktyki.

Zebrane podczas biegu darowizny zostaną przekazane podopiecznym Fundacji, czyli pacjentom z chorobami hematologicznymi i hematoonkologicznymi jak również przeznaczonych na nowoczesne metody leczenia i diagnostyki chorób krwi.

Wprost partnerem

Wydarzenie objęte patronatem honorowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Rektora Uniewersytetu Łódzkiego, Rektora Politechniki Łódzkiej, Dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych, Dyrektora RCKiK w Łodzi. Wydarzenie swoim patronatem objął również Wprost.

Program wydarzenia

Czas trwania 09:00 – 18:00 Miejsce start/meta biegu ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź – przed wejściem głównym do szpitala WWCOiT im. Kopernika w Łodzi Trasa biegu ul. Pabianicka – ul. Sanocka – ul. Krakusa – ul. Ciołkowskiego – ul. Paderewskiego – ul. Pabianicka Biuro Zawodów Park im. J. Słowackiego Agenda 09:00 – otwarcie biura zawodów, 10:45 – start biegu w kapciach i biegu matek z dziećmi,

11:00 – start biegu 5km / 1km,

11:30 – start spaceru,

12:00 – ceremonia wręczenia nagród,

12:30-18:00 piknik

18:00 – planowana godzina zakończenia wydarzenia.

Przez cały dzień planujemy zorganizować atrakcje na terenie parku im. J. Słowackiego



100 tys. Polaków z nowotworami krwi

W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi min. białaczkę. Na świecie co 30 sekund jedna osoba dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. W Polsce na nowotwory krwi choruje ponad 100 tys. osób, a co roku diagnozowanych jest prawie 6 000 nowych pacjentów.

W walce z nowotworami krwi konieczne jest kompleksowe podejście obejmujące zarówno badania naukowe, wsparcie pacjentów, jak i szerzenie wiedzy na temat profilaktyki oraz wczesnego wykrywania tych chorób.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat liczba nowych zachorowań na nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego wzrosła ponad dwukrotnie. Najwięcej zachorowań na nowotwory krwi obserwuje się u osób starszych – między 50 a 79 rokiem życia (około 60%).

Jednoznacznie niepokojącymi objawami choroby są: szybki i znaczny spadek wagi, na przykład 5-10 kg w czasie krótszym niż 6 miesięcy. Poza tym: obfite nocne poty i długo utrzymujące się i powtarzające przez kilka tygodni stany gorączkowe, które trudno powiązać z jakąś konkretną chorobą, znaczne osłabienie i zaburzenia parametrów laboratoryjnych.

Warto podkreślić ważną rolę kontrolnych badań profilaktycznych, na przykład corocznego badania morfologii krwi.

28 maja to Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. O swoim zdrowiu pamiętajmy nie tylko od święta.

