Owsica – przyczyny, objawy i leczenie. Czy warto stosować domowe sposoby na owsiki?

Owsica to najczęściej diagnozowana w Polsce choroba pasożytnicza przewodu pokarmowego. Najbardziej narażone na zachorowanie są głównie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Owsica bardzo łatwo się rozprzestrzenia – istnieje ryzyko, że szybko zachorują także członkowie rodziny chorego dziecka (może pojawić się także u osób dorosłych).

Jak wyglądają owsiki ludzkie?

Owsik ludzki to pasożyt z grupy nicieni (typ obleńce). Postacie dorosłe owsików mają kolor cielisty. Samica owsika ma od 8 do 13 mm długości i od 0,3 do 0,5 mm szerokości. Można rozpoznać ją po ostro zakończonym, prostym tylnym końcu ciała. Samce owsików są dłuższe – mają od 2 do 5 mm długości i od 01, do 0,2 mm szerokości. Pasożyty można rozpoznać po zgiętym brzusznie tylnym końcu ciała. Owsiki są widoczne gołym okiem w kale osoby chorej.

Jak dochodzi do zakażenia owsicą?

Jak pasożyty dostają się do organizmu? Owsiki dostają się do organizmu drogą pokarmową – owsica to jedna z chorób „brudnych rąk”. Połknięte przez człowieka jaja owsików trafiają do jelita cienkiego, gdzie wylęgają się larwy. Dorosłe larwy owsika wędrują do jelita ślepego (część jelita grubego), wyrostka robaczkowego oraz jelita krętego, gdzie kopulują. Samce po kopulacji giną, a samice owsików wędrują w okolice odbytu. To właśnie tam składane są przez owsiki jaja. Owsicą zarażamy się bezpośrednio przez jaja owsików złożone w okolicy odbytu, które wydalane z kałem mogą znajdować się np. na desce klozetowej, ręczniku, bieliźnie, odzieży, pościeli. Przyczyny owsicy Najczęstszą przyczyną zakażenia owsicą jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny np. niemycie rąk przed każdym posiłkiem, korzystanie ze wspólnych ręczników, bielizny, odzieży lub zakażonej pościeli.

Objawy owsików

Objawy owsików to m.in.:

świąd w okolicach odbytu, który pojawia się w nocy i nad ranem,

stan zapalny okolic odbytu,

zaburzenia snu,

objawy ze strony przewodu pokarmowego np. bóle brzucha, brak apetytu,

bladość skóry.

O tym, że w organizmie znajdują się jaja pasożytów, może także świadczyć zgrzytanie zębami przez sen, świąd okolic intymnych (u dziewczynek), nadpobudliwość i drażliwość. Warto podkreślić, że wraz ze zwiększającą się ilością pasożytów, ból brzucha, stan zapalny w okolicach odbytu oraz inne objawy również mogą się zwiększać.

Czy to owsiki? Jak rozpoznać owsicę?

Badania pozwalające rozpoznać owsicę to: wywiad lekarski, badanie fizykalne i pobrany w godzinach wieczornych bądź porannych wymaz okołoodbytniczy lub/i badanie kału. Owsica diagnozowana jest, gdy badania ujawnią jaja pasożyta lub dorosłe owsiki.

Leczenie owsicy

U osób z owsicą stosowane jest leczenie farmakologiczne. U wszystkich członków rodziny powinien zostać zastosowany lek przeciwpasożytniczy. Domowe sposoby na owsiki Domowe sposoby na owsiki to m.in.: pestki dyni, napary ziołowe i wyciąg z orzecha włoskiego. Naturalne metody leczenia owsicy nie zostały potwierdzone badaniami naukowymi! Oznacza to, że ich stosowanie nie gwarantuje wyleczenia i tym sam zniknięcia owsików.

Zapobieganie owsicy

Sposoby na uniknięcie owsicy to m.in.:

częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem,

przestrzeganie zasad higieny osobistej po skorzystaniu z toalety,

mycie rąk przed każdym posiłkiem,

dokładne mycie owoców i warzyw.

Aby uniknąć ponownego zakażenia, trzeba wyprać bieliznę, odzież, pościel i ręczniki w wysokiej temperaturze (powyżej 60 stopni Celsjusza) oraz dokładnie posprzątać dom, a także wyprać pluszaki i umyć zabawki. Aby nie pojawiły się owsiki, warto wdrożyć powyższe sposoby jako dobre nawyki, szczególnie u dzieci w wieku przedszkolnym.

Czytaj też:

Domowe sposoby na wszy – olejki eteryczne, zioła, ocet jabłkowy, olej lub oliwaCzytaj też:

Swędzenie szyi – przyczyny, objawy, leczenie

Źródła: Alicja Buczek, Choroby pasożytnicze – epidemiologia, diagnostyka, objawy, Koliber – Oficyna wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych, Lublin, 2005. Zdzisław Dziubek, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2012