Lewatywa z czosnku na owsiki? Lekarze odradzają to rozwiązanie

„Sposób jest bardzo skuteczny, zupełnie nietoksyczny i może być zalecany także małym dzieciom. Dorośli mogą stosować w zapaleniu odbytnicy” – napisała Anna Lewandowska o lewatywie z czosnku. Podała także przepis i zachwalała zalety odżywcze czosnku. O ile z tymi drugimi w pełni możemy się zgodzić, to lewatywa z czosnku nie jest zalecana na owsiki – przynajmniej w medycynie konwencjonalnej.

Lewatywa z czosnku – bezpieczna, czy nie?

Czosnek od setek lat wykorzystywany jest jako roślina lecznicza. Znany jest jego pozytywny wpływ na odporność, pracę jelit czy drogi oddechowe. Jednak nie ma medycznych wskazań do tego, by wykonywać lewatywę z czosnku. Jej skuteczności w zakresie leczenia owsicy nie potwierdziły jak dotąd badania naukowe. Na owsiki zaleca się jednak leki przeciwpasożytnicze, które może przepisać lekarz. Aby zapobiegać owsikom, należy już od małego wpajać dzieciom zasady higieny, m.in. częste mycie rąk i płukanie produktów spożywczych.

Czym są owsiki?

Owsiki to pasożyty, które swoim wyglądem przypominają białe, cienkie i długie nitki. Wywołują owsicę – jedną z najczęstszych chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego. Można zarazić się nią wkładając do ust skażone jedzenie lub brudne przedmioty, na których znajdują się owsiki. Z tego powodu choroba najczęściej występuje u dzieci w wyniku zabawy i wkładania rąk do buzi. Owsicą zarazić można się także drogą kropelkową. Jaja są bardzo małe i lekkie, przez co unoszą się w powietrzu. Wówczas osiadają np. na kurzu, który jest wdychany przez człowieka.

