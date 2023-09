Wszy to częste utrapienie po wakacyjnych wyjazdach dzieci. GIS radzi, jak z nimi walczyć

Wszawica jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową. Nadal jest to wstydliwy problem, jednak należy pamiętać, że wbrew niektórym stereotypom – nie musi on wynikać z zaniedbań w kwestii higieny, co oznacza, że wszy nie zawsze biorą się z brudu. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wpis ostrzegający rodziców przed możliwością wystąpienia wszy u ich pociech. GIS zaznaczył, że mogą pojawić się one w każdym środowisku, niezależnie od statusu ekonomicznego i poziomu higieny. Dodatkowo warto wiedzieć, że może się nimi zarazić każdy – nie tylko dziecko, ale także osoba dorosła. Wesz ludzka może pojawić dosłownie na każdej głowie, najczęściej jednak zarażają się dzieci w wieku 3-12 lat poprzez kontakty bezpośrednie w trakcie zabawy, a także ze względu na jeszcze nie w pełni wyrobione nawyki higieniczne.

Wszy u dzieci – jak je rozpoznać?

Na jakie objawy, świadczące o tym, że dziecko ma wszy, rodzice powinni być szczególnie wyczuleni? Oto oznaki wszawicy, których nie można ignorować:



świąd skóry głowy (najbardziej w miejscu występowania pasożytów, czyli okolicy skroniowej, ciemieniowej i potylicznej głowy),

zaczerwienienie głowy (szczególnie na linii włosów lub za uszami),

tworzenie się strupków,

mimowolne drapanie się przez dziecko,

uczucie poruszania się czegoś we włosach,

obecność jaj wszy, czyli gnid.

Jak pozbyć się wszy?

Jednym z podstawowych sposobów na pozbycie się tych pasożytów jest użycie preparatów likwidujących wszy (można je dostać w aptekach). Są dostępne w postaci lotionu, żelu, szamponu i/lub kremu. Podczas leczenia należy przestrzegać zaleceń, co do sposobu ich użycia (aplikacji, czasu działania, powtarzania kuracji). Czas leczenia zależy od czasu trwania kuracji. Bezwzględnie jednak trzeba pamiętać o tym, że nie wolno stosować u ludzi preparatów przeciw wszawicy przeznaczonych dla zwierząt.

Do pozostałych metod należy:



wyczesanie włosów gęstym grzebieniem,

zniszczenie lub wygotowanie grzebieni lub szczotek,

pranie ubrań i pościeli w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza (temp. 53.5°C zabija wszy i ich jaja).

Jak zapobiegać wszawicy?

Jeśli wasze dziecko miało wszy, warto postarać się, by taka sytuacja się nie powtórzyła. W jaki sposób to zrobić? Ważne jest, by przestrzegać kilku prostych zasad, które mogą uchronić dzieci przed wszawicą. Oto one:



systematycznie przeglądajcie włosy dziecka (zwłaszcza okolice karku, skroni i te za uszami),

starajcie się pamiętać o codziennym wyczesywaniu włosów dziecka,

związujcie dziecku włosy w trakcie zabawy z innymi dziećmi, treningów lub zajęć grupowych,

przypominajcie dzieciom o przestrzeganiu zasad higieny osobistej,

tłumaczcie dzieciom, że nie mogą wymieniać się z rówieśnikami rzeczami osobistymi (grzebieniami, spinkami).

