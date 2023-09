Nie zwalniaj dziecka z WF-u! Wysiłek fizyczny pomaga w nauce

Jak wynika z raportu „O stanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce” opracowanego w ramach projektu Global Matrix, na podstawie danych do 2020 roku, tylko niespełna 20 proc. dzieci i młodzieży jest wystarczająco aktywnych fizycznie. Aż 30 proc. uczniów korzysta ze zwolnień z zajęć WF-u, zarówno lekarskich, jak i na prośbę rodziców. Brak ruchu nie jest wskazany nie tylko dla zdrowia fizycznego dziecka, ale ma też negatywny wpływ na jego samopoczucie oraz zdolność koncentracji. Dlatego eksperci od zdrowia apelują, żeby rodzice nie zwalniali dzieci z błahych powodów z zajęć wychowania fizycznego, a także zachęcali je do podejmowania innych aktywności fizycznych. Ich wybór jest duży, należą do nich m.in.: lekkoatletyka, akrobatyka, taniec, tenis, a także gry zespołowe oraz sporty walki.

Wysiłek fizyczny przekłada się na sukcesy w nauce

Zgodnie z rekomendacjami (Światowej Organizacji Zdrowia) WHO, dzieci i młodzież w wieku 5–17 lat powinny być aktywne przez co najmniej 60 minut dziennie. Eksperci zalecają wysiłek na poziomie od umiarkowanego do intensywnego wysiłku. Regularne ćwiczenia fizyczne wpływają korzystnie na stan zdrowia, utrzymują właściwe napięcie mięśniowe, rozwijają siłę, zmniejszają ryzyko urazów. Wspierają też funkcjonowanie układów: krążenia, oddechowego i kostnego, co związane jest z utrzymaniem właściwej postawy ciała. Wysiłek fizyczny korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne i rozwój poznawczy dziecka, co przekłada się m.in. na lepsze wyniki w nauce. Badania wskazują, że podczas wykonywania ćwiczeń uwalniane są endorfiny, czyli hormony szczęścia, które przyczyniają się do poprawy nastroju i redukcji stresu. Dzieci, które regularnie uprawiają aktywność fizyczną, mają lepszą koncentrację, lepszą pamięć oraz większą odporność na problemy emocjonalne.

Konsekwencją braku ruchu jest otyłość

Dane Ministerstwa Zdrowia pokazują, że polskie dzieci są jednymi z najszybciej przybierających na wadze w Europie. Ponad 22 proc. uczniów ma nadwagę. Dotyczy to dzieci od wieku przedszkolnego, aż po nastolatków. Jedną z przyczyn nadwagi i otyłości jest brak dostatecznej aktywności fizycznej. Konsekwencjami otyłości mogą być schorzenia układu krwionośnego, np. nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca, choroby metaboliczne (w tym cukrzyca) czy układu oddechowego, np. astma. Badania dowodzą, że ponad połowa osób dotkniętych w dzieciństwie problemem otyłości, w przyszłości również wykazuje nadmierną masę ciała, co wiąże się z licznymi problemami zdrowotnymi w wieku dorosłym.

Według prognoz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szereg chorób, jakie wywołuje otyłość, wpłynie w przyszłości na to, że, Polacy będą żyć krócej o średnio o prawie 4 lata, niż gdyby przestrzegali prawidłowej diety, utrzymywali odpowiednią masę ciała oraz uprawiali aktywność fizyczną.

Czytaj też:

Zwolnienie z WF-u: jaki lekarz może je wystawić i z jakiego powodu?Czytaj też:

Jedz te produkty do woli i chudnij. Idealne warzywa na odchudzanie

Źródła: