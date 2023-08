Kolejne zgony pacjentów z Legionellą. Najnowsze dane z Rzeszowa

Jedną ze zmarłych ostatniej doby jest starsza pacjentka, która trafiła kilka dni temu do Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc (PCChP) przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie. Jak mówił w poniedziałek rano Wprost.pl Krzysztof Sroka, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie, podobnie jak inni zmarli, kobieta cierpiała na choroby współistniejące.

Legionella w Rzeszowie. Nie żyje 11 osób

Według najnowszego raportu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie (na dzień 28 sierpnia 2023 roku) w sumie zmarło 11 pacjentów zakażonych bakterią Legionella pneumophila. Zakażenie do tej pory potwierdzono o 144 pacjentów. Większość z nich to mieszkańcy Rzeszowa (96 osób) i powiatu rzeszowskiego (32 osoby). Wśród zmarłych pacjentów dziesięć osób to mieszkańcy Rzeszowa, jedna powiatu rzeszowskiego. Najmłodszy pacjent miał 64 lata, wszyscy mieli choroby współistniejące.

W weekend w Rzeszowie dezynfekowana była sieć wodociągowa. Obecnie trwa płukanie rur.

Legionelloza – jak można zarazić się bakterią?

Legionelloza jest chorobą zakaźną, ale nie przenosi się z człowieka na człowieka. Staje się groźna, kiedy dostanie się do dróg oddechowych. Do takiego zakażenia może dojść poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody. Do powstawania takiej mgły wodnej dochodzi np. w wyniku rozprysku wody (dlatego niebezpieczne mogą być np. fontanny, czy aerozol wodny, który tworzy się podczas brania prysznica czy w kurtynach wodnych)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że z powodu zakażenia bakterią Legionella pneumophila umiera na świecie 20-100 tysięcy osób rocznie. Do rozpoznania choroby konieczne jest wykonanie specjalnych testów laboratoryjnych.

