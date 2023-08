Tragiczna noc w Rzeszowie. Zmarła dziewiąta osoba

Pacjentka była leczona w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc (PCChP) przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie. Obecnie USK oraz PCChp przebywa 29 pacjentów z potwierdzoną legionellozą. To wzrost o jeden przypadek w ciągu doby. Zmarła pacjentka jest dziewiątą śmiertelną ofiarą Legionelli na Podkarpaciu.

W poniedziałek mają być znane wyniki badań wody

Jak dowiedział się Wprost.pl, po godzinie 10.00 w poniedziałek mają być podane wyniki pobranych próbek wody w Rzeszowie. Na ten moment wszystko wskazuje, że źródłem zakażeń jest sieć wodociągowa. W weekend odbyło się chlorowanie całej sieci wodociągowej w Rzeszowie. Wcześniej inspektorzy sanitarni pobrali 56 próbek wody.

Na Podkarpaciu potwierdzono blisko 150 zakażeń Legionellą. Nie żyje już dziewięć osób. Wszystko to starsi pacjenci, z wielochorobowością. W niedzielę legionellozę potwierdzono również u pacjentki z Małopolski. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Jak można zarazić się Legionellą?

Legionelloza jest chorobą zakaźną, jednak nie jest zaraźliwa i nie przenosi się z człowieka na człowieka. Zaczyna stanowić zagrożenie, kiedy dostanie się do dróg oddechowych. Do takiego zakażenia może dojść poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody. Do powstawania takiej mgły wodnej dochodzi np. w wyniku rozprysku wody.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że z powodu zakażenia bakterią Legionella pneumophila umiera na świecie 20-100 tysięcy osób rocznie. Do rozpoznania choroby konieczne jest wykonanie specjalnych testów laboratoryjnych.

Czytaj też:

Nietypowe objawy zakażenia Legionellą. Co powinno wzbudzić niepokój?Czytaj też:

Legionella w Rzeszowie. Są ważne zalecenia dla całego kraju