Migrena w połączeniu z tymi objawami to większe ryzyko chorób serca. Te osoby muszą być czujne

Choroby serca stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów w naszym kraju. Na zawał serca w Polsce co roku umiera około 15 tysięcy osób, a niewydolność serca kardiolodzy określają jako „nową, niezakaźną epidemię”. Do czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego zalicza się między innymi nadwagę i otyłość, nadciśnienie tętnicze, ale też palenie tytoniu czy brak regularnego wysiłku fizycznego oraz nadużywanie alkoholu.

Te objawy zwiększają ryzyko chorób serca

Z wyników najnowszych badań wynika, że kobiety, które cierpią na migrenę, a do tego borykają się z typowymi objawami menopauzy, są bardziej narażone na choroby serca. Wyniki badania zostały opublikowane na łamach czasopisma „Menopause”. Badacze przez 30 lat obserwowali prawie 2000 kobiet, u których występowała migrena, a także objawy menopauzy: uderzenia gorąca i nocne poty. Okazuje się, że są one obarczone większym ryzykiem chorób serca. Było ono aż 1,5-krotnie wyższe. Z kolei 1,7-krotnie większe było u nich ryzyko wystąpienia udaru mózgu w porównaniu z kobietami, u których nie odnotowano powyższych objawów.

„W przypadku podgrupy, u której występują zarówno migreny, jak i wczesne, uporczywe uderzenia gorąca i nocne poty, a także u osób, które obecnie doświadczają migreny we wczesnej dorosłości, odkrycia te wskazują na dodatkową potrzebę kontrolowania ryzyka i wczesnego reagowania na objawy” – wyjaśniła kierowniczka badania Catherine Kim, lekarz medycyny, MPH z Uniwersytetu Michigan.

Badacze jednak uspokajają, że w przypadku większości kobiet należy skupić się przede wszystkim na profilaktyce i eliminowaniu czynników ryzyka wystąpienia chorób serca.

Profilaktyka chorób układu krążenia

Profilaktyka chorób układu krążenia skupia się głównie na dbaniu o prawidłową masę ciała oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia. Istotne jest również to, by nie palić tytoniu i ograniczyć spożywanie alkoholu. Ważne jest też, by spożywać zdrowe tłuszcze (eliminując tłuszcze trans, które zwiększają ryzyko udaru i chorób serca). Trzeba dbać również o odpowiednią ilość snu i starać się unikać stresu.

Niezwykle ważne jest też wykonywanie regularnych badań profilaktycznych. Zainteresowane osoby mogą wziąć udział w programie „profilaktyka 40 plus”, który jest realizowany w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Warto również skorzystać z programu profilaktyki chorób układu krążenia, który jest skierowany do osób w wieku od 35 do 65 lat. Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu. W ten sposób łatwo zadbacie o swoje zdrowie, a korzyści mogą być ogromne.

