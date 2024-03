Alina Kamińska walczy o powrót do zdrowia. W głowie aktorki tykała „bomba”

Alina Kamińska na co dzień współpracuje z Teatrem Bagatela w Krakowie. Wystąpiła w takich produkcjach jak na przykład „Miasto 44” czy „Mój biegun”. Popularność zyskała również jako lektorka. Podkładała głos w filmach przyrodniczych i dokumentalnych, a także grach komputerowych. Teraz aktorka walczy o powrót do pełnej sprawności. Artystka przeszła embolizację tętniaka mózgu. Zabieg polega na „wyłączeniu” tętniaka z układu krążenia. W tym celu wprowadza się do jego wnętrza specjalne mikrocewniki, które zamykają światło naczynia. Operacja przebiegła pomyślnie. Potem aktorkę wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej.

Po wybudzeniu było już pewne, że rehabilitacja jest nieunikniona! To jedyny ratunek w walce o powrót mojej mamy do normalnego funkcjonowania i dawnego życia w nieznanym, na ten moment, zakresie… – relacjonuje córka Aliny Kamińskiej.

Czym jest tętniak mózgu i jakie daje objawy?

Tętniak mózgu to nieprawidłowość występująca w obrębie tętnic mózgowych. Powstaje, gdy jedna ze ścian naczynia ulega osłabieniu. Płynąca krew wypycha ją na zewnątrz, tworząc uwypuklenie. Z czasem przybiera ono coraz większe rozmiary. Może też pęknąć. Na początkowym etapie rozwoju tętniak mózgu nie daje żadnych wyraźnych objawów. Potem pojawiają się bóle głowy, nudności, wymioty, sztywnienie karku czy zaburzenia widzenia. Rodzaj symptomów zależy w dużej mierze od tego, na jakie struktury uciska powiększający się tętniak.

Czynniki ryzyka rozwoju tętniaka mózgu

Przyczyny osłabienia tętnic mózgowych i powstawania tętniaków nie zostały do końca poznane. Wiadomo natomiast, że ich występowaniu sprzyjają czynniki genetyczne, a także nadciśnienie tętnicze. Badanie, które pozwala wykryć nieprawidłowości w budowie naczyń krwionośnych mózgu jest tomografia komputerowa. Sposób leczenia zmian zależy od lokalizacji oraz wielkości tętniaka. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest wspomniany wcześniej zabieg embolizacji. Osoby, które chciałyby wesprzeć Alinę Kamińską mogą to zrobić pod tym linkiem.

