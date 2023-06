Nagły, bardzo silny ból głowy może oznaczać tętniaka mózgu. Sprawdź, jakie są inne objawy

Tętniak to groźna zmiana w budowie naczynia krwionośnego. W jej wyniku dochodzi do patologicznego poszerzenia naczynia krwionośnego, najczęściej tętnicy (nawet o 50 proc.). Ściany naczyń stają się bardzo cienkie i słabe i może dojść do ich pęknięcia, co stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Tętniaki mogą tworzyć się w różnych miejscach i mieć różne rozmiary, nawet do kilku centymetrów. Jeśli zmiana występuje w mózgu, określana jest jako tętniak wewnątrzczaszkowy lub tętniak naczyń mózgowych. Jak wskazują statystyki, ten rodzaj tętniaka dotyka 5 proc. populacji ludzi na całym świecie.

Przyczyny pojawienia się tętniaka mózgu są często trudne do zdiagnozowania. Jego przyczyną może być wada wrodzona. Ale wiadomo, że do rozwoju tętniaka przyczynia się nieleczone nadciśnienie tętnicze oraz miażdżyca, która osłabia naczynie krwionośne. Wśród czynników sprzyjających powstaniu tętniaka mózgu wymienia się palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu oraz narkotyków. Pęknięcie tętniaka mózgu powoduje intensywny krwotok, który jest niebezpieczny dla zdrowia i życia.

Objawy tętniaka mózgu

Tętniak mózgu bardzo często nie daje żadnych objawów. Objawy mogą pojawić się jednak czasami, gdy powiększający się tętniak uciska któryś z nerwów znajdujących się w mózgu. Są to najczęściej:

poszerzenie jednej źrenicy,

podwójne widzenie,

opadanie powieki.

Pęknięcie tętniaka objawia się bardzo silnym bólem głowy, który pojawia się nagle. Może towarzyszyć mu:

sztywność karku,



światłowstręt,

nudności,

wymioty,

zaburzenia mowy,

utrata przytomności.

Badanie diagnozujące tętniaka mózgu

Wykonanie tomografii komputerowej mózgu pozwala na wykrycie tętniaka lub potwierdzenie krwotoku, który stanowi następstwo jego pęknięcia. Inną metodą pozwalającą na zdiagnozowanie tętniaka jest angiografia mózgu. Polega ona na wykonaniu prześwietlenia RTG po podaniu kontrastu do tętnic wewnątrzczaszkowych. Tętniaki mózgu leczy się chirurgicznie. Te, które nie dają objawów, a zostały wykryte, leczone są w trybie planowym. Natychmiastowa interwencja konieczna jest w przypadku kiedy dojdzie do pęknięcia tętniaka. Od tego zależy w dużej mierze powodzenie leczenia.

