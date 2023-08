Badanie mikroflory jelitowej. Komu jest zalecane i na czym polega?

Dysbioza jelitowa to zaburzenie równowagi flory bakteryjnej jelit, określanej też jako mikrobiota jelit. Dotyczy zarówno jej ilości, jak i składu. Występuje, gdy ilość dobroczynnych bakterii jest zbyt mała i dochodzi do namnożenia się patogenów. Wśród przyczyn tego rodzaju zaburzeń wymienia się: choroby osłabiające odporność, przyjmowanie antybiotyków, leków przeciwbólowych, ale też spożywanie przetworzonej żywności, picie alkoholu oraz stres. Objawy zaburzeń jelitowych mogą być różne. Najczęściej są: bóle i wzdęcia brzucha, wzdęcia, biegunki oraz zaparcia. U niektórych osób może też wystąpić brak łaknienia, chudnięcie i zmiany konsystencji stolca. W zdiagnozowaniu choroby mogą pomóc łatwe badania.

Jak zbadać czy mikroflora jelit jest prawidłowa?

Badanie mikroflory jelitowej polega na ocenie ilościowej i jakościowej szczepów grzybów i bakterii, jakie zasiedlają układ pokarmowy człowieka. Jest wykonywane w laboratorium na podstawie dostarczonej przez pacjenta próbki kału. W grupie bakterii jelitowych bada się mikroflorę ochronną, immunnostymulującą, czyli wzmacniającą układ odpornościowy oraz bakterie odpowiedzialne za procesy gnilne. Do grupy badanych grzybów należą grzyby pleśniowe i drożdżopodobne. Innym badaniem flory bakteryjnej jelit jest tzw. pośredni test dysbiozy, w którym bada się obecność kwasów organicznych w moczu. Ocena ilości tych związków w badanym materiale stanowi źródło informacji na temat nieprawidłowej mikroflory bakteryjnej zasiedlającej jelita, w tym: drożdżaków, bakterii beztlenowych, bakterii zasiedlających jelito cienkie.

Nieleczona dysbioza prowadzi do rozwoju innych schorzeń

Jak wskazują lekarze, zdiagnozowanie choroby jest niezwykle ważne, gdyż nieleczona może doprowadzić do rozwoju chorób, głównie o podłożu autoimmunologicznym. W jelitach znajduje się bowiem większość komórek układu odpornościowego. Ich lista jest długa. Należą do nich m.in.: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół jelita drażliwego, grzybice, choroba Leśniowskiego-Crohna, celiakia, reumatoidalne zapalenie stawów, nawracające infekcje, nietolerancje pokarmowe, schorzenia nerek, wątroby, skóry, a nawet układu oddechowego. Długotrwała dysbioza prowadzić może również do rozwoju cukrzycy.

W terapii dysbiozy jelitowej zalecane są probiotyki. Najczęściej są to preparaty zawierające szczepy bakterii Lactobacillus i Bifidobacterium. Ważne jest również stosowanie diety m.in. ograniczającej smażone potrawy, cukier i wzdymające produkty typu fasola, groch, kalafior.

