Anna Lewandowska cierpi na dokuczliwe schorzenie. Z czym mierzy się trenerka?

Anna Lewandowska to znana i lubiana trenerka personalna i dietetyczka. Swoje zamiłowanie do sportu i aktywnego trybu życia przekuła w dochodowy biznes. Pisze książki na temat żywienia, organizuje i prowadzi obozy ćwiczeniowe. Założyła centrum dietetyczno-treningowe i stworzyła własną markę produktów spożywczych. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać nie jest jednak okazem zdrowia.

Anna Lewandowska cierpi na SIBO

Anna Lewandowska poinformowała fanów o swoim problemie w jednej z relacji na Instagramie. Celebrytka zwróciła się do obserwujących jej profil z pewnym zapytaniem:

„Co by tu zjeść słodkiego… Póki co, trzymam low FODMAP, ze względu na SIBO… Kto z was zmagał się z tym problemem?”

Ta krótka wiadomość wskazuje, że trenerka zmaga się z SIBO, czyli zespołem rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. To stan, w którym dochodzi do zaburzenia prawidłowej pracy układu trawiennego. W jelicie cienkim zagnieżdżają się niewłaściwe bakterie, charakterystyczne dla innych części przewodu pokarmowego. W rezultacie chory zaczyna odczuwać różne dolegliwości gastryczne, na przykład wzdęcia, nadmierne gromadzenie gazów, tłuszczowe stolce, bóle brzucha czy biegunki.

Low FODMAP – jaką dietę stosuje Anna Lewandowska?

Bardzo istotną rolę w leczeniu i łagodzeniu objawów zespołu SIBO odgrywa odpowiedni sposób odżywiania. Anna Lewandowska w tej samej relacji przyznała, że stosuje specjalną dietę low FODMAP. Ten skrót pochodzi od angielskich słów fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides i polyols. Chodzi o grupę fermentujących węglowodanów, których organizm nie jest w stanie rozłożyć i przyswoić. Dieta low FODMAP polega więc na ograniczeniu tych składników w diecie. Czego należy unikać, cierpiąc na zespół SIBO? Dieta powinna być uboga w grzyby, pistacje, orzechy nerkowca, mleko, jogurty, maślankę, kwaśną i bitą śmietanę. Należy też ograniczyć spożycie takich produktów jak:

warzywa kapustne (brokuł, kalafior, brukselka, kapusta, etc.),

buraki,

cebule,

niektóre rośliny strączkowe (ciecierzyca, fasola, soja, soczewica),

pieczywa pszenne i żytnie,

suszone owoce i te z puszki (np. ananasy),

miody, syropy i słodziki,

świeże owoce (jabłka, gruszki, morele, brzoskwinie, śliwki, nektarynki, arbuz, mango).

Należy zauważyć, że dieta low FODMAP powinna być stosowana pod okiem doświadczonego dietetyka i poprzedzona szeroko zakrojoną diagnostyką. Wprowadzanie tego sposobu odżywiania na własną rękę, bez odpowiedniego przygotowania praktycznego, może przynieść więcej szkody niż pożytku.

