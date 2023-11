Nietolerancja laktozy dotyka 30 proc. Polaków . Poznaj jej objawy i diagnostykę

Nietolerancja laktozy to zaburzenie trawienne, które rozwija się w wyniku niedoboru lub całkowitego braku enzymu laktazy, niezbędnego do trawienia laktozy. Laktoza to cukier mleczny, który zawierają m.in. mleko krowie i mleko kozie oraz powstające z niego produkty mleczne. Nietolerancja laktozy to nie to samo co alergia pokarmowa na białka mleka, która często diagnozowana jest u dzieci. Czym różni się nietolerancja laktozy od alergii pokarmowej? Co jest przyczyną nietolerancji laktozy? Jakie objawy powoduje nadwrażliwość na laktozę? Wyjaśniamy.