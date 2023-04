Gdzie jest najwięcej zakażonych boreliozą kleszczy? Na czele cztery województwa

Gdyby spojrzeć na Polskę całościowo, to odsetek zakażonych boreliozą kleszczy to 10-15 procent. Sytuacja się zmienia, kiedy bierze się pod uwagę poszczególne rejony Polski. Najgorzej jest we wschodniej i centralnej części kraju.

W jakich województwach jest najwięcej kleszczy z boreliozą?

"Najwięcej zakażonych boreliozą kleszczy jest we wschodniej i centralnej części kraju. Chodzi o województwa mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie. W tych regionach odsetek kleszczy zakażonych tymi bakteriami może sięgać czasami nawet do 60-70 proc." – powiedział w rozmowie z PAP prof. Łukasz Adaszek, kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Ekspert wytłumaczył, że różnice wynikają m.in. z tego, że we wschodniej Polsce jest przede wszystkim więcej siedlisk kleszczy, niż na zachodzie kraju ze względu na zalesienie terenu. „Nie ma jednego czynnika, który wpływa bezpośrednio na to, że w danym regionie jest większy odsetek zakażonych kleszczy. Kleszcze są tylko przenosicielami tej choroby. Same też muszą ulec zakażeniu np. od dzikich zwierząt, które stanowią dla nich rezerwuar bakterii Borrelia” – dodał.

W jaki sposób dochodzi do zarażenia boreliozą?

Prof. Łukasz Adaszek zwrócił uwagę, że krętki Borrelia w formie uśpionej utrzymują się w jelitach kleszcza. „Jednak w momencie, kiedy kleszcz zaczyna pić krew, to zmienia się struktura i konformacja białek tych bakterii. Zaczynają wtedy migrować z jelit kleszczy do ich gruczołów ślinowych i wraz z śliną przekazywane są do organizmu potencjalnego gospodarza, czyli człowieka lub zwierzęcia” – powiedział.

Co to jest borelioza?

Borelioza nazywana jest również chorobą z Lyme, bo to właśnie w amerykańskim miasteczku Old Lyme w Connecticut została po raz pierwszy w 1975 roku zdiagnozowana. Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową w Europie. Jest chorobą zakaźną i wywołują ją bakterie Borrelia.

Borelioza przenosi się na człowieka w wyniku ukąszenia przez zarażonego kleszcza, z kolei sam kleszcz zaraża się przez żerowanie na zakażonych zwierzętach: ptakach, jeleniach czy myszach. SPRAWDŹ, JAKIE SĄ OBJAWY BORELIOZY.

