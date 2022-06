Te choroby przenoszą na nas kleszcze. Czy jest się czego bać?

Sezon wzmożonej aktywności kleszczy w pełni, dlatego musimy zachować szczególną ostrożność. Wprawdzie nie wszystkie kleszcze są nosicielami groźnych chorób, jednak nigdy nie możemy mieć pewności, że pajęczak, który wbił się w naszą skórę, nie jest dla nas dużym zagrożeniem. Z tego względu konieczne jest bliższe poznanie objawów chorób przenoszonych przez kleszcze i sposobów na zapobieganie zakażeniu.

Dlaczego powinniśmy chronić się przed kleszczami?

Klaszcze to niewielkie pajęczaki, które pasożytują nie tylko na zwierzętach, ale także na skórze ludzi. Ugryzienie kleszcza jest bezbolesne, a sam pasożyt tak mały, że możemy łatwo przeoczyć jego obecność na skórze do czasu, kiedy zacznie rosnąć dzięki naszej krwi. Ugryzienie kleszcza wiąże się ze sporym niebezpieczeństwem zakażenia jedną z kilku przenoszonych przez nie chorób. Najgroźniejsze i najczęściej występujące w naszej strefie klimatycznej to borelioza (choroba z Lyme) i kleszczowe zapalenie mózgu.

Gdzie występują kleszcze?

Ogromnym problemem jest powszechne występowanie kleszczy, nie tylko na terenach podmiejskich i wiejskich, ale także w przestrzeni miejskiej. Te pajęczaki doskonale czują się na miejskich trawnikach, w parkach, a nawet na obsadzonych roślinnością balkonach i tarasach.

Teoria, że kleszcze zamieszkują jedynie lasy, dawno została obalona, a łagodne zimy sprawiły, że co roku wysyp kleszczy jest coraz większy.

Możemy zostać ugryzieni przez kleszcza, idąc do sklepu po zakupy, siadając na trawie w parku lub spacerując po przydomowym ogrodzie, dlatego zawsze powinniśmy dokładnie oglądać swoje ciało i stosować środki odstraszające te pajęczaki. Kleszcze bardzo często atakują też zwierzęta, dlatego należy zabezpieczać swoich czworonożnych przyjaciół przed ugryzieniem, bo pajęczak znajdujący się na skórze psa lub kota może bez problemu przejść na naszą skórę.

Najczęstsze choroby przenoszone przez kleszcze

W Europie najczęściej występującymi chorobami odkleszczowymi są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Choroby te wywoływane są przez inne drobnoustroje, które wraz ze śliną kleszcza dostają się do naszego organizmu.

Boreliozę wywołują bakterie; kleszczowe zapalenie mózgu to choroba wirusowa, której przebieg jest nagły i nieprzewidywalny, co może doprowadzić do szybkiej śmierci.

W przypadku boreliozy często pojawia się tzw. rumień wędrujący, czyli powiększająca się, czerwona, okrągła plama z wyraźnie jaśniejszym środkiem, która nieco przypomina tarczę strzelniczą. Rumień jest znakiem, że w naszym organizmie rozwija się borelioza, której objawy pozorują wiele innych chorób. Borelioza może zaatakować różne narządy i układy, co utrudnia szybką diagnostykę. W leczeniu boreliozy stosuje się antybiotyki, które dodatkowo osłabiają organizm.

Kleszczowe zapalenie mózgu może przypominać z początku grypę. Choroba szybko postępuje, obejmując układ nerwowy i zaburzając jego prawidłowe funkcjonowanie. Kleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą, na którą nie ma lekarstwa. O zdrowiu pacjenta często decyduje prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego, który musi sam zwalczyć szkodliwe wirusy. Co ważne, na kleszczowe zapalenie mózgu możemy się zaszczepić, dlatego warto zadbać o swoje zdrowie i zdecydować się na skuteczne działania profilaktyczne.

Co na kleszcze?

Podsumowując, nie tylko powinniśmy bać się chorób przenoszonych przez kleszcze, ale także musimy skutecznie im zapobiegać. Bronią przeciwko chorobom odkleszczowym są preparaty odstraszające te pajęczaki oraz szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. W celu odstraszenia kleszczy możemy stosować zarówno naturalne preparaty np. olejek lawendowy, jak i chemiczne repelenty i urządzenia, które pomagają pozbyć się kleszczy z naszego bezpośredniego otoczenia. Ważne: zawsze należy sprawdzić, czy konkretny preparat na kleszcze może być stosowany np. w przypadku małych dzieci.

