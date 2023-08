Legionella w Rzeszowie. Zmarła kolejna osoba, będzie dezynfekcja sieci wodociągowej

Nie żyje druga osoba zakażona legionellą – ustalił nieoficjalnie Polsat News. Według stacji ma to być mieszkaniec Podkarpacia, a dokładnie Ropczyc. Jest też nowy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Liczba potwierdzonych przypadków legionellozy wzrosła w ciągu doby o 20 i mówimy obecnie o 71 pacjentkach. Stan większości chorych jest stabilny. W komunikacie jest mowa o jednej osobie zmarłej. Jak przekazywał mediom Andrzej Sroka, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie, to starsza kobieta z poważnymi chorobami współistniejącymi. Jak podkreśla sanepid w swoim komunikacie, nowe przypadki dotyczą osób, które są w trakcie hospitalizacji.

Legionelloza w Rzeszowie – nie wiadomo, w jaki sposób dochodzi do zakażeń

Wciąż nie wiadomo, co jest źródłem zakażeń. We wtorek prewencyjnie zostały wyłączone wszystkie miejskie fontanny, a w środę miasto zapowiedziało dezynfekcję wodociągów, bez czekania na wyniki badań wody (te według informacji przekazywanych przez inspekcję sanitarną mają być dopiero w poniedziałek). Jak powiedział w rozmowie z Polsat News Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny, źródło znajduje się „gdzieś w sieci wodociągowej”. Jak wytłumaczył, to bakteria, która lubi wilgoć i podwyższone stężenie dwutlenku węgla.

W najbliższą sobotę do sieci wodociągowej zostanie wpuszczona większa, niż zwykle ilość chloru, następnie sieć zostanie przepłukana. Jak informują miejskie służby, jest to bezpieczne dla mieszkańców, ale w wodzie może być wyczuwalny zapach chloru, stąd zalecają przegotowanie wody przed spożyciem. Służby sanitarne zapewniają, że prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne w celu wykrycia źródła zakażenia. – Raczej nie są to zakażenia szpitalne, ponieważ nie wszyscy pacjenci byli wcześniej hospitalizowani – mówi Tomasz Warchoł, rzecznik prasowy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Legionelloza na Podkarpaciu – chorują nie tylko mieszkańcy Rzeszowa

Legionelloza dotyczy nie tylko mieszkańców samego Rzeszowa. Zakażenie bakterią potwierdzono do tej pory u 50 rzeszowian, pozostałe przypadki dotyczą mieszkańców powiatów: rzeszowskiego (14), dębickiego (3), ropczycko-sędziszowskiego (1), niżańskiego (1), stalowolskiego (1) oraz przemyskiego (1).

Legionelloza nazywana inaczej chorobą legionistów może doprowadzić nawet do niewydolności oddechowej i zgonu. Rozwija się na skutek zakażenia bakterią Legionella Pneumophila, która wywołuje ostre zapalenie płuc. Główne objawy to kaszel i gorączka. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową – bakterie dostają się do ludzkiego organizmu podczas wdychania wodnego aerozolu. Rzadko dochodzi do zakażenia drogą pokarmową (czyli np. poprzez picie skażonej wody). Możliwe jest także zakażenie m.in. przez otwarte rany np. podczas zabiegów chirurgicznych.

Choroba legionistów – przyczyny, droga zakażenia, objawy i leczenie