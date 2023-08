Legionella w Rzeszowie. Są ważne zalecenia dla całego kraju

Siedem osób zmarło, a u 113 potwierdzono zakażenie bakterią Legionella pneumophila. To pacjenci hospitalizowani na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, Dębicy, Przemyśla, Kolbuszowej, Łańcuta oraz Sędziszowa Małopolskiego. W związku z kryzysową sytuacją na Podkarpaciu Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenia dla wszystkich powiatowych inspekcji sanitarnych w kraju.

Nadzór nad bezpieczeństwem sieci wodociągowych ma być wzmocniony

„Utrzymujące się wysokie temperatury powietrza sprzyjają namnażaniu się pałeczek Legionella w wewnętrznych instalacjach wodnych. W związku z zakażeniami tą bakterią, Główny Inspektor Sanitarny polecił wszystkim jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kraju wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez zarządzających wodociągami i instalacjami wodnymi. Dotyczy to także obiektów takich, jak szpitale czy domy pomocy społecznej”– podano w komunikacie GIS.



W Rzeszowie od momentu wystąpienia pierwszych przypadków zakażenia Legionellą (17 sierpnia) pobrano ponad 50 próbek wody. Wyniki badań mają być znane w poniedziałek. Jak przekazał Jaromir Ślączka, Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, z każdym pacjentem przeprowadzany jest szczegółowy wywiad epidemiologiczny obejmujący okres trzech tygodni wstecz. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że jedynym punktem wspólnym dla wszystkich chorych jest sieć wodociągowa.

Jak można zarazić się Legionellą?

Legioneloza to choroba układu oddechowego. Jest chorobą zakaźną, ale nie zaraźliwą. Wywołują ją bakterie Legionella, które występują w wodzie i rozmnażają się w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza. Legionelloza, inaczej choroba legionistów, nie przenosi się z człowieka na człowieka. Stanowi zagrożenie dla ludzi jedynie, gdy dostanie się do dróg oddechowych. Do zakażenia może dochodzić poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody. Bakteria nie przenosi się drogą pokarmową, jak podkreślają służby sanitarne, picie wody jest bezpieczne.

Chlorowanie wody w Rzeszowie

W sobotę i niedzielę 1000 km sieci wodociągowych w Rzeszowie zostanie zdezynfekowane. Do tego celu zostaną wykorzystane najwyższe dopuszczalne dawki chloru, jak jednak podkreślają służby miejskie, to procedura całkowicie bezpieczna dla użytkowników wody. W tym czasie może być wyczuwalny w wodzie zapach chloru, zaleca się również, aby taką wodę przegotować.

