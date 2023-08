Legionella w Rzeszowie. Prezydent miasta: Sytuacja trudna i bezprecedensowa

Prezydent Rzeszowa podczas zwołanej w czwartek konferencji podkreślał, że wszystkie służby intensywnie pracują i starają się kontrolować sytuację. Jak dodał, podjął decyzję o dezynfekcji całej sieci wodociągowej, mimo że nie są jeszcze znane wyniki badań pobranych próbek wody. Jak podał Jaromir Ślączka, szef Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie zachorowania dotyczą w tej chwili głównie osób starszych, których aktywność jest znacznie ograniczona, stąd na ten moment wszystko wskazuje, że jedyną rzeczą, jaka łączy chorych, jest korzystanie z sieci wodociągowej. – Wszystkie nasze działania zmierzają do tego, abyśmy w jak najszybszym tempie zlikwidowali to zjawisko epidemiczne – podkreślił Ślączka. Do tej pory pobrano do badań 56 próbek wody, wyniki będą znane w poniedziałek.

Legionella w Rzeszowie. Pięć osób nie żyje

Do tej pory zmarło pięć osób zakażonych bakterią Legionella pneumophila. Piąty przypadek potwierdził w czwartek rano Grzegorz Materna, dyrektor Szpitala Miejskiego w Rzeszowie. – Zmarła pacjentka w wieku 79 lat, z wielochorobowością, leczona także onkologicznie. Przebywała u nas w szpitalu od kilku dni – powiedział w rozmowie z Wprost.pl Grzegorz Materna. Wszyscy pacjenci z legionellozą, którzy zmarli, byli obciążeni dodatkowymi chorobami.

Sztab kryzysowy w Rzeszowie – działania prewencyjne

– Sytuacja trudna i bezprecedensowa. Mam nadzieję, że podjęte działania prewencyjne przyniosą rezultat – powiedział Konrad Fijołek. To m.in. zwiększenie dawek środków dezynfekujących w sieci wodociągowej, które zastosowano już w miniony piątek, po pierwszych sygnałach o pacjentach z Legionellą.

W nocy ze środy na czwartek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z zakażeniami bakterią Legionella. W naradzie ze służbami wzięła udział minister zdrowia Katarzyna Sójka. Jak przekazał wojewoda, podjęto szereg działań, mających na celu opanowanie ogniska zakażeń. To m.in. wystosowanie pisma do zarządców budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowa w celu wzmożenia nadzoru nad instalacjami ciepłej wody w obiektach zamieszkania zbiorowego, objęcie szczególnym nadzorem obiektów całodziennego przebywania osób starszych i chorych (m.in. domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze i szpitale). Codziennie odbywają się posiedzenia sztabu kryzysowego przy prezydencie Rzeszowa.

