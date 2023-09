Legionella w Rzeszowie. Są nowe zakażenia, 19 osób nie żyje

Z raportu opublikowanego w niedzielę (3 września) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie wynika, że liczba pacjentów ze stwierdzoną Legionellą wzrosła do 163. To trzy nowe przypadki w ciągu ostatniej doby. Jak podano w komunikacie, dotyczą one pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitala 31 sierpnia.

Legionella na Podkarpaciu. 19 osób nie żyje

W sobotę rano o śmierci kolejnego pacjenta informował Krzysztof Sroka, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie, do którego należy także Podkarpackie Centrum Chorób Płuc (PCChP). – Pacjent, który zmarł miał 72 lata i pochodził z Rzeszowa. Kilkanaście dni temu trafił na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej – mówi Wprost.pl rzecznik szpitala. Jak podkreśla, mężczyzna miał choroby współistniejące, a jego stan był ciężki.

Do tej pory zmarło 19 osób zakażonych bakterią Legionella pneumophila. Jak przekazuje sanepid, wszyscy zmarli pacjenci mieli choroby współistniejące.

Ognisko legionelli w Rzeszowie. Jakie jest źródło zakażenia?

W komunikacie wydanym ostatniego dnia sierpnia przez Adama Sidora, Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, podkreślono, że „prowadzone jest (...) dochodzenie epidemiologiczne dotyczące wskazania prawdopodobnego źródła zakażenia w ognisku na terenie miasta Rzeszowa i okolic”. Mimo że znane są pierwsze wyniki badań próbek wody (w czterech z dziewięciu stwierdzono obecność legionelli), nadal nie wiadomo co dokładnie jest źródłem zakażenia. Adam Sidor wyjaśnił, że bieżące dane epidemiologiczne na ten moment wskazują jedynie pojedyncze, nowe przypadki potwierdzonych zakażeń związanych z ogniskiem, a to według niego oznacza wygaszanie ogniska zakażeń. Miejscowy sanepid prowadzi dochodzenie mające wyjaśnić sprawę od 17 sierpnia – tego dnia wpłynęły pierwsze informacje o chorych na legionellozę pacjentach.

„Nadmieniam, że do zakażenia dochodzi drogą wdychania zakażonego aerozolu wodno-powietrznego. Choroba nie przenosi się poprzez picie wody skażonej bakteriami oraz poprzez bezpośredni kontakt z człowieka na człowieka” – napisał w komunikacie Adam Sidor.

Legionella na Podkarpaciu. Ważne zalecenia dla szkół i przedszkoli