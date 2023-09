Zmarła kolejna osoba zakażona legionellą. Nie żyje 91-letnia kobieta

Legionella zbiera coraz większe żniwo w naszym kraju. Dzisiaj (12.09.2023 r.) pojawiły się nowe doniesienia z Rzeszowa na temat kolejnej ofiary, która była zakażona tą bakterią. Dotyczą 91-letniej kobiety, która zmarła w szpitalu przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie.

Zmarła kolejna osoba zakażona legionellą

„Zmarła 91-letnia mieszkanka Rzeszowa. Miała choroby współistniejące. Była hospitalizowana w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc” – poinformował Andrzej Sroka, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych z powodu zakażenia legionellą wzrosła do 24. W sobotę informowano o śmierci 23 zakażonej osoby. Oznacza to, że bilans ofiar śmiertelnych nadal rośnie. U wszystkich osób potwierdzono choroby współistniejące (12 kobiet i 12 mężczyzn w przedziale wiekowym od 53 do 98 lat).

Legionella – nowe dane na temat zakażeń

Jak poinformował rzeszowski sanepid, w ramach dochodzenia epidemiologicznego ustalono, że pierwsze zachorowania z powodu zakażenia legionellą miały miejsce 30 lipca 2023 roku, natomiast szczyt zachorowań odnotowano pomiędzy 12-16 sierpnia.

Łącznie do 11 września 2023 roku odnotowano 166 potwierdzonych przypadków zakażenia legionellą. W Rzeszowie było ich 112, natomiast w powiecie rzeszowskim – 38. Pozostałe przypadki zachorowań dotyczą innych powiatów.

Kolejny przypadek legionelli na Mazowszu

Pojawił się kolejny przypadek legionelli na Mazowszu. Wcześniej bakterię wykryto w przedszkolu publicznym w Warszawie, teraz zamknięto pływalnię w Legionowie. Wczoraj (11.09.2023 r.) Komunalny Zakład Budżetowy Legionowo poprzez wpis zamieszczony w mediach społecznościowych poinformował o zamknięciu obiektu z powodu wystąpienia bakterii legionelli. Podjęto decyzję o czasowym zamknięciu pływalni przy ul. Królowej Jadwigi w Legionowie.

„W związku z nieznacznie przekroczonymi normami mikrobiologicznymi badań wody (podejrzenie wystąpienia bakterii legionelli) na Pływalni przy ul. Królowej Jadwigi, kierując się dobrem użytkowników, podjęta została decyzja o czasowym zamknięciu obiektu” – brzmi treść komunikatu. „Ta przerwa jest niezbędna dla wykonania czynności, które mają doprowadzić wodę w pływalni do właściwych parametrów, a także ze względu na czas oczekiwania na wyniki powtórnego badania wody” – dodano.

