Pierwsza taka szczepionka przeciwko meningokokom na rynku. FDA podjęła decyzję

Nowa szczepionka przeciwko meningokokom ma w swoim składzie substancje zawarte w istniejących już na rynku preparatach chroniących przed zakażeniem bakteriami. Można w nim znaleźć patogeny z pięciu grup serologicznych, czyli A, B, C, W i Y (to właśnie one najczęściej wywołują infekcje meningokokowe). Dlatego szczepionka określana jest mianem pięciowalentnej lub wieloskładnikowej. To pierwszy taki preparat na rynku. Dotychczas stosowane szczepionki przeciwko meningokokom nie zapewniały, jak twierdzą specjaliści, tak kompleksowej ochrony. Środek został dopuszczony do użytku w grupie osób między 10 a 25 rokiem życia.

Jak działa nowa szczepionka przeciwko meningokokom?

Środek jest podawany domięśniowo w formie zastrzyku w serii dwóch dawek (odstęp między nimi nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy). Do tej pory zaszczepienie wymagało przyjęcia dwóch różnych preparatów (w sumie czterech dawek). Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (The Food and Drug Administration, FDA) szacuje, że dopuszczenie nowej szczepionki do obrotu może usprawnić profilaktykę chorób wywoływanych przez meningokoki i zachęcić ludzi do szczepień. FDA podjęła decyzję o zatwierdzeniu szczepionki w oparciu o wyniki badań klinicznych drugiej i trzeciej fazy, w których udział wzięło ponad 2400 pacjentów ze Stanów Zjednoczonych i Europy.

Pięciowalentna szczepionka przeciwko meningokokom jest bezpieczna. Nie wywołuje żadnych poważnych skutków ubocznych. Może wywołać niepożądane reakcje, jakie występują po podaniu innych preparatów ochronnych, na przykład ból i zaczerwienie skóry w okolicy iniekcji (wstrzyknięcia), zmęczenie, podwyższona temperatura ciała itp. Szczepionki nie powinny przyjmować osoby uczulone, na którykolwiek ze składników preparatu. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy szczepionka pojawi się w Europie.

Czym są meningokoki?

Meningokoki to dwoinki zapalenia płuc. Do zakażenia najczęściej dochodzi drogą kropelkową. Bakterie mogą wywołać różnego rodzaju schorzenia – poczynając od zapalenia gardła, poprzez zapalenie płuc, a na sepsie i ropnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych kończąc. Na infekcje najbardziej narażone są niemowlęta, małe dzieci oraz nastolatkowie. Na ogół wskutek zakażenia dochodzi do rozwoju inwazyjnej choroby meningokokowej. Jej główne objawy to: gorączka, wybroczyny na ciele, zaburzenia krążenia. Leczenie zawsze wymaga hospitalizacji. Nierzadko pacjent musi przebywać na oddziale intensywnej terapii. Najwięcej zachorowań w Polsce obserwuje się w sezonie jesienno-zimowym (w pierwszych miesiącach roku).

