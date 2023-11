Ustalenia sanepidu ws. epidemii legionelli w Rzeszowie. Co było źródłem zakażeń?

Pierwsze informacje o zakażeniu legionellą pojawiły się 17 sierpnia 2023 roku. Dzień później sanepid rozpoczął dochodzenie epidemiologiczne, by ustalić, co jest przyczyną. Jakiś czas temu rzeszowski sanepid podał, co mogło być prawdopodobnym źródłem zakażenia bakterią. Teraz Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie opublikowała specjalne podsumowanie działań związanych z rozprzestrzenianiem się zakażeń bakterią Legionella pneumophila.

Legionella w Rzeszowie – podsumowanie dochodzenia epidemiologicznego

Dokument, który został opublikowany 30.10. 2023 r. przez rzeszowski sanepid, przedstawia wyniki śledztwa epidemiologicznego, a także podaje prawdopodobne źródło zakażeń na terenie Rzeszowa oraz w jego okolicach. Wiadomo, że do końca września przeprowadzono na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego ogółem 147 kontroli. Istotną częścią dochodzenia epidemiologicznego był także nadzór epidemiologiczny prowadzony w oparciu o dokumentację medyczną oraz wywiady epidemiologiczne z pacjentem lub z osobami z rodziny pacjenta.

Najliczniejszą grupę spośród 165 przypadków zachorowań na chorobę legionistów stanowiły osoby powyżej 65 roku życia (69 proc.) (w tym 107 mężczyzn i 58 kobiet). Dodatkowo 160 przypadków (97 proc.) wszystkich zachorowań dotyczyło osób z przewlekłymi chorobami współistniejącymi (większość pacjentów chorowała na więcej niż jedną chorobę współistniejącą). Z powodu zakażenia zmarło 25 osób (stan na 30.09.2023 r.). Sanepid podał również informację, że w ramach badań środowiskowych przebadano ogółem 202 próbki wody, w tym 95 próbek ciepłej wody użytkowej oraz 107 próbek wody zimnej.

Co było prawdopodobnym źródłem zakażeń legionellą?

Jednym z wniosków, jaki płynie z przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych, jest to, że źródła zakażeń nie można powiązać z konkretnym miejscem. „Osoby te nie uczestniczyły wspólnie w żadnym zgromadzeniu/wydarzeniu, nie były pacjentami tej samej placówki medycznej, nie są powiązane miejscem zamieszkania na tym samym osiedlu. Zdecydowana większość osób zakażonych to ludzie w wieku starszym, których mobilność, w czasie ustalonego okresu narażenia, związana była z wykonywaniem normalnych czynności codziennych, a także osób czasowo lub ciągle przebywających w obrębie własnych gospodarstw domowych” – brzmi treść komunikatu. Jako źródło zakażeń wykluczono także wodę dostarczaną przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Co jest więc odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się bakterii?

W wyniku przeprowadzonego dochodzenia i badań można wskazać natomiast, że wykrycie kolonizacji bakterii Legionella w instalacjach wody ciepłej i zimnej, stwierdzone w gospodarstwach osób zakażonych mogło być potencjalnie prawdopodobną przyczyną wystąpienia zakażeń w tych miejscach – informuje sanepid.

Wpływ miały między innymi ustawienie zbyt niskich parametrów podgrzania wody w węźle cieplnym. Zakażeniom sprzyjały także warunki klimatyczne panujące w lipcu i sierpniu, które mogły wpływać na powstawania bioareozoli w mieszkaniach – chodzi o dużą wilgotność i wysoką temperaturę powietrza.

Zakażenia legionellą – jak aktualnie wygląda sytuacja?

„Ostatnie zachorowanie w ognisku choroby legionistów w Rzeszowie zgłoszono 3 września br., od 56 dni nie notujemy nowych przypadków zakażeń związanych z ogniskiem, co oznacza, że nastąpiło jego wygaszenie” – poinformował rzeszowski sanepid.

W opublikowanym podsumowaniu możemy również przeczytać, że „pomimo, że ognisko choroby legionistów w mieście jest wygaszone, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie nadzoruje nadal działania naprawcze w pięciu budynkach, w których w próbkach wody stwierdzono przekroczenia”. Sanepid rzeszowski planuje również przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej przed przyszłym sezonem letnim. Ma ona dotyczyć potencjalnych źródeł występowania bakterii Legionella pneumophila – metod zapobiegania zakażeniom oraz jej zwalczania. Odbyć mają się także inne działania prewencyjne.

