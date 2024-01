WHO ostrzega przed groźną chorobą. Ponad 30-krotny wzrost liczby zachorowań w Europie

Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że w najbliższym czasie może dojść do pogorszenia tej sytuacji, biorąc pod uwagę malejącą liczbę szczepień przeciwko odrze. „Zaobserwowaliśmy w regionie nie tylko 30-krotny wzrost liczby przypadków odry, ale także prawie 21 000 hospitalizacji i pięć zgonów z powodu odry (zgłoszonych w dwóch krajach) – zauważa dr Hans Henri P. Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę.

Odra – choroba stanowiąca coraz większe zagrożenie

WHO wskazuje, że od stycznia do października 2023 roku zgłoszono ponad 30 000 przypadków zachorowania na odrę. Dla porównania w całym 2022 roku było ich 941. Co piąty pacjent to osoba w wieku 20 lat lub starsza. Natomiast dwa na pięć przypadków dotyczyły dzieci. Szczepienia, jak podkreślają specjaliści, to jedyny sposób na zapewnienie ochrony najmłodszych. Należy podjąć zdecydowane kroki, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Wszystkie kraje powinny być przygotowane na szybkie wykrywanie ognisk zakażeń.

Co zrobić, by zapobiec kolejnym infekcjom na tę groźną chorobę zakaźną? Zdaniem WHO należy zintensyfikować działania zmierzające do informowania społeczeństw o tym, jak niebezpieczna może być odra. Trzeba organizować szeroko zakrojone kampanie zachęcające do szczepień i przypominać ludziom o tym, jakie powikłania może nieść za sobą choroba.

Jakie są objawy zakażenia wirusem odry?

Wirus odry jest wysoce zakaźny. Przenosi się drogą kropelkową. Wystarczy zwykłe kichnięcie, by doszło do zarażenia. Objawy rozwijają się zwykle w ciągu 12 dni. Najpierw, jak wskazuje doktor Dagmara Chmurzyńska-Rutkowska (Mama Pediatra) w jednym z wpisów na swoim blogu, pojawia się kaszel, katar i ból gardła. Z czasem do wskazanych symptomów dołącza gorączka (sięgająca nawet 40 stopni Celsjusza). Można zauważyć również białe plamki na śluzówce policzka. Natomiast po 3-5 dniach od wystąpienia pierwszych objawów pojawia się wysypka.

Wykwity „odrowe” są dość charakterystyczne – wysypka rozpoczyna się za uszami oraz na twarzy i dalej idzie coraz niżej, obejmując całe ciało. Zdarza się, że występują również zmiany w obrębie śluzówek jamy ustnej. Po kilku dniach wysypka zmienia kolor. Staje się bardziej brunatna, a następnie blednie (ustępuje w tej samej kolejności, w której się pojawiła). Jako jej pozostałość zaobserwować można łuszczenie się naskórka i tak zwaną brudną skórę – zauważa dr Chmurzyńska-Rutkowska

Leczenie ma przede wszystkim charakter objawowy. Nie należy go jednak lekceważyć. Bagatelizowana odra może doprowadzić do rozwoju groźnych powikłań, takich jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu. Niekiedy skutkuje wystąpieniem poważnej niepełnosprawności. Niektóre powikłania dają o sobie znać po latach.

