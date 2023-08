Zaokrąglenie rysów twarzy może być objawem zakaźnej choroby. Liczba przypadków w Polsce wzrosła

Świnka, czyli nagminne zapalenie ślinianek to głównie choroba wieku dziecięcego. Chorują na nią dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego wskazuje, że wśród chorych są również osoby dorosłe. Liczba zakażeń znacząco wzrosła w tym roku. Z przedstawionych danych wynika, że w pierwszym półroczu 2023 r. odnotowano 592 przypadki zachorowań na świnkę. W analogicznym okresie 2021 roku było jedynie 189 przypadków.

Jakie są objawy świnki i co wywołuje świnkę?

Świnkę wywołuje wirus z rodziny paramyksowirusów. Można się nim zarazić się od chorej osoby lub przez kontakt ze skażonymi wydzieliną z gardła chorego przedmiotami. Okres inkubacji choroby trwa 2 do 4 tygodni. Chory może zakażać nawet tydzień przed wystąpieniem pierwszych objawów i przez cały czas trwania choroby, czyli przez kolejne 10 dni.

Pierwszym objawem choroby jest nagły obrzęk w okolicy ślinianek przyusznych, najpierw jednostronny, po ok. 3 dniach, obustronny. Wirus może też zaatakować ślinianki podżuchwowe, a sporadycznie podjęzykowe. Wśród innych objawów świnki wymienia się również:

temperaturę ok. 38℃.

ból ucha,

ból przy otwieraniu ust i przełykaniu.

Chociaż przebieg choroby jest zwykle łagodny i przechodzi ona samoistnie, to w niektórych przypadkach może dojść do powikłań. Należą do nich: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie jądra. Do niepokojących objawów należą:

wymioty,

silny ból głowy,

ból brzucha,

u mężczyzn powiększenie jądra.

Przed zachorowaniem na świnkę chronią szczepienia. Tzw. szczepionka skojarzona przeciw śwince, odrze i różyczce, która podawana jest dzieciom między 13. a 15. miesiącem życia, a dawka przypominająca w 7. roku życia.

Jakie badania potwierdzają zachorowanie na świnkę?

W razie wystąpienia któregokolwiek z objawów należy skonsultować się z lekarzem. W rozpoznaniu choroby pomocne są badania laboratoryjne (morfologia, OB, CRP, oznaczenie amylazy w moczu lub krwi). U pacjentów z objawami, które mogą wskazywać na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, będącym powikłaniem po śwince, zalecane jest wykonanie punkcji lędźwiowej w warunkach szpitalnych. W diagnostyce świnki w populacji zaszczepionej wykonuje się badania serologiczne (wykrywanie specyficznych przeciwciał IgG i IgM).

Czytaj też:

Na anginę często chorujemy w upały. Poznaj objawy chorobyCzytaj też:

Powiększenie obwodu szyi może być objawem raka tarczycy. Nie lekceważ go