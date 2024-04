Ta groźna choroba zakaźna znów atakuje, sieje popłoch tuż za polską granicą. Są przypadki śmiertelne

Wzrasta liczba zachorowań na krztusiec, który jest „zdradliwą” chorobą zakaźną. W początkowej fazie może przypominać zwykłe przeziębienie. Coraz więcej przypadków tej choroby odnotowuje się między innymi w Czechach, Bułgarii, ale też Danii, Belgii, Hiszpanii, czy Wielkiej Brytanii i Chorwacji. Więcej zachorowań niż w latach ubiegłych obserwuje się również w Polsce. Eksperci ostrzegają, że fala tej ciężkiej choroby zakaźnej może wystąpić w naszym kraju już za kilka miesięcy, gdy rozpocznie się jesień.

Wzrost zachorowań na krztusiec w Czechach

Krztusiec jest chorobą zakaźną, która w lawinowym tempie rozprzestrzenia się u naszych sąsiadków. Chodzi o wzrost zakażeń w Czechach – od początku 2024 roku stwierdzono tam 7888 przypadków zachorowań. W ciągu ostatnich tygodni zaobserwowano również rekordowy wzrost zakażeń. Co więcej, liczby te są wyższe, niż przewidywali epidemiolodzy na początku tego roku. Szacowano, że będzie to około 4000 przypadków, a więc wzrost jest niemal dwukrotnie wyższy. Państwowy Instytut Zdrowia (SZU) w Czechach informował również o przypadkach śmiertelnych – zmarły trzy osoby z krztuścem, które miały także inne dolegliwości. Jedną z ofiar było kilkumiesięczne niemowlę, które chorowało także na zapalenie płuc.

Choroba ta „sieje popłoch” również w Bułgarii – w ostatnim tygodniu odnotowano ponad 250 zachorowań na krztusiec, zmarła dwójka niemowląt, a władze państwowe ostrzegają przed epidemią.

Krztusiec atakuje też w Polsce

W 2023 roku w naszym kraju odnotowano więcej zachowań na choroby zakaźne w porównaniu do lat ubiegłych. Rośnie wzrost zachorowań na krztusiec też w Polsce. Dane przedstawione przez Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny pokazują, że w samym 2023 roku na krztusiec w Polsce zachorowało 927 osób – jest to prawie trzy razy więcej niż w roku poprzednim. Jedynie w styczniu i lutym potwierdzono 326 zachorowań, a w tym samym czasie rok temu było to tylko 156 przypadków (można więc zaobserwować dwukrotny wzrost).

Eksperci ostrzegają, że również w naszym kraju może dojść do lawinowego wzrostu zachorowań – większej liczby niż zwykle możemy spodziewać się już jesienią. Kierownik kliniki chorób zakaźnych dzieci w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi prof. Ewa Majda-Stanisławska w rozmowie z PAP zauważyła, że choroby zakaźne zawsze występują falami, a fali krztuśca dawno już u nas nie było. „Najbardziej zaraźliwe są właśnie krztusiec i odra. W tych przypadkach od jednego chorego zarazi się do 12 do 17, 18 osób podatnych” – wyjaśniła ekspertka.

Jakie objawy daje krztusiec?

Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną, która przebiega z napadowym kaszlem. Jest ona wywołana pałeczka krztuśca – Bordetella pertussis. W pierwszej fazie choroby pojawiają się kaszel, katar, stan podgorączkowy, zapalenie gardła (czyli objawy charakterystyczne dla innych infekcji dróg oddechowych). Symptomy te na początku mogą przypominać przeziębienie lub grypę. Później pojawia się najbardziej charakterystyczny objaw tej choroby, czyli bardzo silny, napadowy i przewlekły kaszel. Często towarzyszą mu duszności, a także świst wdechowy, który jest określany jako „pianie”. Kaszel może kończyć się również wymiotami, bezdechem.

Krztusiec jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, zwłaszcza tych, które mają jeszcze dodatkowe schorzenia. Przeciwdziałać krztuścowi można przede wszystkim poprzez szczepienia. Eksperci zaznaczają, że bardzo ważna jest odporność populacyjna.

