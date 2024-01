Kozieradka – właściwości lecznicze, zastosowanie i przeciwwskazania. Na co pomaga?

Kozieradka pospolita (Trigonella foenum-graecum L., kozieradka lekarska) to roślina jednoroczna z rodziny bobowatych. Kozieradka pospolita uprawiana jest niemal na całym świecie. Występuje także jako gatunek zdziczały. Jest to roślina zielna, która słynie z licznych właściwości leczniczych. obacz, jak działa na organizm kozieradka pospolita i jakie są wskazania i przeciwwskazania do jej stosowania.